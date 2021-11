Un invité de l’émission Today s’excuse après avoir suscité la controverse avec sa récente apparition dans l’émission matinale NBC. Andrew Rea, animateur de la série YouTube Binging with Babish, qui compte plus de 9 millions d’abonnés, est apparu dans l’émission Today le jeudi 11 novembre, au cours de laquelle son segment le montrant recréant « le Rochester Garbage Plate », un favori des fans plat chez Nick Tahou Hots, l’a vu entrer dans une réaction violente et d’éventuels problèmes juridiques.

Lors de son apparition, Rea a montré aux téléspectateurs comment préparer le plat, qui, selon lui, est « la fierté de Rochester, New York ». Rea a plaisanté en disant que « quelqu’un était ivre et a mis un tas de trucs dans une poêle à frire », créant le plat. Cependant, Rea a suscité la colère vers la fin du segment lorsqu’il a déclaré que tout restaurant portant le nom « Hots » servait probablement une assiette à ordures et a affirmé que Nick Tahou Hots, à l’origine du plat, était fermé, même s’il l’est toujours. ouvert.

Peu de temps après la diffusion du segment, le compte Twitter de Nick Tahou Hots a répondu, qualifiant l’apparition de Rea de Today dans un tweet d' »embarras » et alléguant même une « violation de marque ». Selon le Democrat & Chronicle, Tahou’s détient les droits exclusifs sur le nom « Garbage Plate » via une marque déposée auprès du US Patent and Trademark Office depuis 1991. Le restaurant a ajouté: « NOUS NE SOMMES PAS fermés et vous devriez faire l’HISTOIRE sur quelque chose quand tu vas à la télé nationale au droit d’auteur et tu fais un plat qui n’est pas le tien! » Dans un deuxième tweet, Tahou a demandé à l’émission Today « un communiqué de presse avec des excuses formelles et précisant que NOUS NE SOMMES PAS FERMÉS ! Nous discuterons de la VIOLATION DE MARQUE plus tard ! » Le sénateur Chuck Schumer a même pris la parole, partageant une vidéo de lui-même en train de savourer une assiette à ordures au restaurant tout en confirmant « les informations faisant état de la disparition de [Nick Tahou Hots] n Rochester sont grandement exagérés ! »

S’adressant par téléphone au Democrat & Chronicle, Alex Tahou, propriétaire de troisième génération du restaurant, « nous ne courons peut-être pas autant d’heures, mais nous ne sommes pas fermés ». Il a ajouté que Rea a donné « une très mauvaise présentation, et cela n’incluait aucune histoire du plat, rien sur mon père, rien sur mon grand-père. Il a dit au monde entier que vous pouvez obtenir une assiette à ordures dans tous ces autres endroits, pas une plaque de copie. » Il a poursuivi en disant que si l’émission Today « avait fait ses recherches, elle saurait que ce type n’était pas la personne de Garbage Plate », ajoutant que « nous allons contacter nos avocats et les laisser nous conseiller ».

Au milieu de l’indignation, Rea a finalement utilisé les médias sociaux pour présenter des excuses formelles. Dans un tweet, la star de YouTube a déclaré qu’il était « tellement désolé pour Rochester [Nick Tahou Hots] pour avoir mal parlé » lors de son apparition dans Today et « pensant que vous étiez fermé ».