La fausse dénonciation de la Floride, Rebekah Jones, concède que l’opération était un canular ⋆ 10z viral

Rebekah Jones, la «lanceuse d’alerte qui ne l’était pas» en Floride, a concédé jeudi que toute son opération visant à encadrer les responsables de la santé en manipulant les données de la pandémie était un canular lorsqu’elle a admis qu’on ne lui avait jamais demandé de supprimer les décès dans la base de données.

«La suppression des décès n’a jamais été quelque chose que l’on m’a demandé de faire», a écrit Jones dans un post supprimé depuis capturé et publié par Charles CW Cooke de National Review. “Je n’ai jamais prétendu que c’était le cas.”

Comme l’a souligné Cooke, qui a fait la chronique de son escroquerie lucrative ici, cependant, elle a affirmé que les responsables de la santé lui avaient dit de supprimer les données de la pandémie à plusieurs reprises, une révélation supposée bombe visant à affaiblir la crédibilité de la performance triomphante de l’État sous son gouverneur républicain Ron. DeSantis.

Ci-dessous se trouve un autre article supprimé, publié dans National Review, où Jones a accusé le secrétaire adjoint à la Santé de la Floride, le Dr Shamarial Roberson, d’avoir ordonné à Jones de «supprimer les cas et les décès», toute la prémisse de l’histoire du dénonciateur.

Jones a affirmé dans une histoire amplifiée par CNN, MSNBC et d’autres médias d’entreprise qu’elle avait été licenciée de son travail de bureaucrate de niveau intermédiaire gérant un site Web parce qu’elle refusait de manipuler les données. Comme Cooke l’a souligné dans son article de la semaine dernière, l’exposant comme un escroc de l’état profond, cependant, Jones n’avait pas la capacité de se conformer aux demandes supposées.

Cooke explique:

Dans le cadre de la chape de 10000 mots que Jones a écrite après la publication de mon article, elle a lié à un extrait de code qui montre clairement que son tableau de bord n’interagissait pas directement avec la base de données de l’État, mais utilisait à la place des fichiers Excel que d’autres personnes du département de Floride La santé avait mis sur un lecteur réseau. Ou, en d’autres termes: Jones a confirmé cette semaine qu’elle avait menti sur le rôle qu’elle a joué dans le département. Et, une fois qu’elle avait fait cela, elle ne pouvait plus rien faire d’autre que revenir sur sa revendication principale. Aucun accès direct à la base de données signifie aucune possibilité de supprimer des données de la base de données. Aucune possibilité de supprimer des données de la base de données ne signifie aucune affirmation selon laquelle on lui a demandé de supprimer des données de la base de données. Aucune affirmation selon laquelle on lui a demandé de supprimer des données de la base de données ne signifie aucun scandale.

La Floride est restée une cible de choix pour les complots de gauche liés à la pandémie alors que le gouverneur républicain de l’État a refusé d’embrasser les verrouillages draconiens poursuivis par des gauchistes étatistes en Californie et dans le nord-est à leur propre détriment.

Alors que le New Jersey et New York sont en tête du pays en termes de décès par million, la Floride se classe au 27e rang, selon un tracker d’État dans RealClearPolitics.

Fin avril, la rédaction de Twitter s’est jointe au choeur de la confusion fabriquée pour jeter le doute sur les chiffres triomphants au Texas et en Floride après que Fox News ait signalé de faibles nombres de cas par rapport aux nouvelles flambées à New York, au Michigan et en Pennsylvanie. Les sujets tendances de Twitter ont jeté de l’eau froide sur le rapport alors qu’aucune preuve n’offrait de crédit aux affirmations selon lesquelles l’un ou l’autre des États se livrait à une manipulation malveillante des données, comme cela a été découvert dans l’administration du gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo.

