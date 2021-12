La fausse diapositive géniale de Kenny Pickett a conduit à un changement de règle de la NCAA

Le quart-arrière de Pitt Kenny Pickett n’a que 23 ans, mais il est déjà en train de changer le jeu du football.

Pickett, qui, selon beaucoup, sera le premier quart-arrière sélectionné lors du repêchage de la NFL 2022, a reçu l’un des plus grands honneurs qu’un joueur de football puisse recevoir : avoir une règle modifiée à cause de lui. Tout est né du match de championnat de l’ACC, dans lequel Pickett a couru pour un touché de 58 verges, tout cela parce qu’il savait comment manipuler les règles à son avantage.

Les efforts récents pour protéger les quarts ont conduit à de lourdes pénalités dans la NCAA pour les défenseurs qui ont frappé un quart-arrière glissant. En conséquence, les joueurs ont été entraînés à éviter les quarts lorsqu’ils commencent à glisser, ce que l’entraîneur de Wake Forest, Dave Clawson, a mentionné après le match.

«Vous entraînez simplement vos joueurs, dès que votre quart-arrière commence à glisser, vous vous arrêtez parce que si vous le touchez, ce sera une pénalité. Il a commencé son toboggan et nos enfants ont arrêté de jouer. Je ne pense pas qu’il l’ait fait intentionnellement, mais s’il l’a fait, il est brillant.

Cela s’est avéré être brillant, car Pickett a déclaré à l’Associated Press que son intention était de simuler la diapositive afin de pouvoir geler les défenseurs. L’ensemble du plan a fonctionné un charme. Maintenant, la NCAA intervient, jugeant que simuler la diapositive crée un avantage injuste.

« Chaque fois qu’un porteur de ballon commence, simule ou simule une glissade les pieds en avant, le ballon doit être déclaré mort par les officiels sur le terrain à ce moment-là. Le but de la règle est la sécurité du joueur, et l’objectif est de donner au porteur du ballon la possibilité de terminer le jeu en glissant les pieds en premier et d’éviter le contact. Permettre au porteur du ballon de simuler une glissade compromettrait la défense à qui l’on demande de relâcher lorsque le porteur du ballon glisse les pieds en premier.