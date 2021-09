La FCA affirme qu’aucun flux de trésorerie réel ne sous-tend le prix des jetons numériques, pas même Bitcoin

Juridique & Réglementaire

L’organisme de surveillance financier du Royaume-Uni déclare qu’aucun flux de trésorerie réel ne sous-tend le prix des jetons numériques, pas même Bitcoin

La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a déclaré lundi que la création d’un régime de réglementation pour l’industrie de la crypto-monnaie exigerait une réflexion approfondie.

Le ministère britannique des Finances a déjà organisé une consultation publique pour savoir si certaines promotions d’actifs cryptographiques doivent être réglementées.

“Il n’y a pas d’actifs ou de flux de trésorerie dans le monde réel qui sous-tendent le prix des jetons numériques spéculatifs, même les plus connus comme Bitcoin, et beaucoup ne peuvent même pas se vanter d’une valeur de rareté”, a déclaré le président de la FCA, Charles Randell, dans un discours.

“Nous ne savons tout simplement pas quand ni comment cette histoire se terminera, mais – comme pour toute nouvelle spéculation – elle pourrait ne pas bien se terminer.”

Selon Randell, il y a deux domaines où les régulateurs devraient agir ; l’un est de réduire les dommages causés par la promotion des crypto-monnaies, et l’autre est d’arrêter la contagion aux entreprises autorisées des activités non réglementées dans ces actifs.

Au cours des derniers mois, la FCA a émis des avertissements contre le principal échange de crypto-monnaie Binance et lui a interdit d’entreprendre toute activité réglementée. Le chien de garde a déclaré que l’échange ne pouvait pas être supervisé correctement.

La semaine dernière, la FCA, qui ne réglemente pas les actifs cryptographiques, a déclaré que l’entité britannique de Binance, Binance Market Limited (BML), est désormais autorisée à opérer dans le pays pour « des activités et types de produits spécifiques ».

“Nous n’allons pas accorder l’enregistrement ou l’autorisation de la FCA aux entreprises qui n’expliqueront pas les problèmes de base, tels que qui est responsable des fonctions clés ou comment elles sont organisées”, a déclaré Randall. “Ce serait une réglementation symbolique dans le pire des sens.”

