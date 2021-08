La FCA britannique a-t-elle résolu ses problèmes de réglementation avec Binance ?

in

La Financial Conduct Authority (FCA) autorise Binance à opérer au Royaume-Uni. Pour rappel, en juin, la FCA a averti les consommateurs que Binance Markets Limited, une filiale de Binance, ne pouvait mener aucune activité réglementée au Royaume-Uni.

En fait, Binance, qui a été fondée en 2017, a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois par des responsables de pays allant des États-Unis et du Royaume-Uni à la Thaïlande, la Malaisie et le Japon.

À cette époque : « Binance n’a pas fourni suffisamment d’informations à la FCA, sur ses opérations commerciales, sa structure d’entreprise. Et la façon dont les consommateurs de détail ont utilisé leurs produits. »

De même, la FCA a également demandé à l’entreprise de supprimer toutes les publicités et promotions financières.

La FCA déclare « pas capable » de superviser Binance

La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a résolu tous vos problèmes avec le plus grand échange crypto au monde – Binance. Le régulateur a publié une mise à jour le 25 août pour blanchir le nom de l’entreprise, deux mois après avoir imposé des restrictions sur certaines de ses opérations.

“Mise à jour du 25 août 2021. Le 25 juin 2021, la FCA a imposé des exigences à Binance Markets Limited. La société s’est conformée à tous les aspects des exigences” https://t.co/ryque3nHFb – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 25 août 2021

Plus précisément, le régulateur financier britannique, la FCA, a admis qu’elle n’était “pas capable” de superviser correctement Binance. Cependant, les régulateurs ont ajouté que la société “reste incapable de mener des activités réglementées au Royaume-Uni”. Autrement dit, selon le communiqué, l’entreprise doit toujours attendre le consentement écrit préalable de la FCA.

En particulier, dans l’avis de surveillance, qui a été publié sur le site officiel de la FCA, il est indiqué:

« Sur la base de l’engagement de l’entreprise, à ce jour, la FCA considère que l’entreprise n’est pas susceptible d’être supervisée efficacement. Ceci est particulièrement préoccupant dans le contexte de l’appartenance de l’entreprise à un groupe mondial qui propose des produits financiers complexes et à haut risque, qui présentent un risque important pour les consommateurs.

Qu’en pense Binance ?

À cet égard, Changpeng Zhao, PDG de Binance, n’a pas tardé à décrire le développement sur Twitter et a déclaré :

«Des progrès positifs, un pas à la fois. Lent mais sûr”.

Progrès positifs. Un petit pas à la fois. Lentement mais sûrement. #BNB. – CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 25 août 2021

Selon Binance : « Comme l’a noté la FCA, BML a pleinement satisfait à tous les aspects de ses exigences. De plus, nous continuons de collaborer avec la FCA pour résoudre tout problème en suspens qui pourrait exister. »

Il a également ajouté : « Alors que l’industrie de l’écosystème de la crypto-monnaie continue de croître et d’évoluer, nous nous engageons à travailler avec les régulateurs et les législateurs. Élaborer des politiques qui protègent les consommateurs, encouragent l’innovation et font progresser notre industrie.

En conclusion, alors que cette mise à jour de FCA était une bonne nouvelle pour Binance, les choses restent floues pour les utilisateurs. Les régulateurs britanniques n’ont pas fourni plus de détails sur les produits que les utilisateurs de Binance peuvent utiliser. Il n’a pas non plus mentionné de date précise à partir de laquelle les utilisateurs peuvent reprendre l’utilisation des services.

Je me retire avec cette phrase de Bruce Lee : « La défaite n’est une défaite que si elle est acceptée comme une réalité dans votre propre esprit.

