Binance

La FCA du Royaume-Uni autorise Binance Markets Limited (BLM) à opérer dans le pays

L’autorité de surveillance financière du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority, a annoncé mercredi que Binance Market Limited (BML), l’entité britannique de Binance, est désormais autorisée à opérer dans le pays pour « des activités et des types de produits spécifiques ».

La FCA ne réglemente pas les actifs cryptographiques, mais réglemente certains dérivés cryptographiques tels que les contrats à terme, les contrats de différence et les options ainsi que ceux qu’ils considèrent comme des titres.

“Une entreprise doit être autorisée par nous à faire de la publicité ou à vendre ces produits au Royaume-Uni”, explique l’agence. Les entreprises réglementées par la FCA peuvent également exercer des activités qui ne sont réglementées ni par la FCA ni par la Prudential Regulation Authority (PRA).

Fin juin, la FCA a déclaré que BML n’était pas autorisée à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni et lui a imposé des exigences. Le groupe Binance, a-t-il ajouté, semblait offrir aux clients britanniques divers produits et services via son site Web, Binance.com.

Le mois dernier, cependant, Binance a déclaré que BML est une entité juridique distincte constituée au Royaume-Uni et réglementée par la FCA qui n’offre aucun produit ou service via Binance.com.

Dans un avis publié aujourd’hui et daté du 25 juin, la FCA affirme que l’entreprise n’est “pas capable d’être supervisée efficacement”, ce qui est particulièrement préoccupant car elle propose des produits financiers complexes et à haut risque, “qui présentent un risque important pour les consommateurs”.

Mais maintenant, BML s’est conformée à tous les aspects des exigences, a déclaré l’organisme de réglementation financière du Royaume-Uni.

Selon le site Web de la FCA, Binance négocie actuellement sous deux noms Binance.UK à compter du 29 juillet 2020 et BML à partir du 16 juillet 2020.

Bien que les investisseurs n’aient pas accès au Financial Ombudsman Service ou au Financial Services Compensation Scheme si les choses tournent mal lors de l’investissement dans certains actifs cryptographiques, “les plaintes concernant les activités réglementées pour lesquelles cette entreprise (BML) a des autorisations peuvent être couvertes”, par eux , a-t-il ajouté.

La FCA affirme en outre que BLM doit protéger les fonds qu’elle détient au nom de ses clients et ne peut pas prêter de l’argent pour financer sa propre entreprise.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.