La FCC veut aider à protéger votre compte de téléphone portable et propose de nouvelles actions pour lutter contre les tentatives de fraude de la part de mauvais acteurs essayant de s’emparer de vos numéros.

Jeudi, la FCC a décrit les moyens qu’elle envisage de faire face aux menaces qui pèsent sur les comptes des consommateurs, en particulier en ce qui concerne “l’échange de carte SIM” et la “fraude au port-out”.

L’échange de Sim est un processus dans lequel un escroc vole physiquement la carte SIM de quelqu’un d’autre pour l’utiliser dans son propre smartphone ou se fait passer pour quelqu’un d’autre pour convaincre un opérateur de changer le numéro de téléphone de cette personne sur son propre appareil. De cette façon, cette personne prendra possession du numéro et du service, ce qui entraînera d’autres types de fraude, notamment l’usurpation d’identité.

Les escroqueries de port-out sont similaires, bien que dans ce cas, l’escroc convainc un opérateur de transférer un numéro de téléphone du numéro de quelqu’un d’autre d’un appareil à un autre sur le compte de l’escroc. De cette façon, ils peuvent accéder au numéro et placer la nouvelle carte SIM dans n’importe quel smartphone qu’ils possèdent.

Dans les deux cas, la personne dont le numéro est volé constatera que son smartphone ne se connecte plus au réseau cellulaire, incapable de passer des appels ou des SMS.

Pour aider à minimiser ces types de fraudes, la FCC propose que les meilleurs opérateurs de téléphonie mobile adoptent des méthodes d’authentification client plus strictes et plus sécurisées avant de transférer des numéros de téléphone d’un appareil ou d’une carte SIM à un autre.

La FCC propose également que les opérateurs commencent à informer les clients chaque fois que ce type de demandes est effectué afin que les titulaires de compte ou les propriétaires du numéro de téléphone sachent plus facilement si et quand une fraude potentielle pourrait se produire.

La FCC a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs qui ont subi une détresse, des inconvénients et un préjudice financier importants à la suite d’un échange de carte SIM et d’une fraude au portage. De plus, de récentes violations de données ont exposé des informations sur les clients qui pourraient potentiellement faciliter la réalisation de ce type d’attaques.

La FCC note dans son guide du consommateur comment la technologie eSIM pourrait aider les consommateurs à éviter l’échange de carte SIM, entre autres avantages. Heureusement, de plus en plus de téléphones Android aux États-Unis prennent en charge cette fonctionnalité, y compris le Galaxy Note 20 Ultra.

À la lumière de violations comme la récente violation de données de T-Mobile, la sécurité est plus importante que jamais, il est donc bon de voir que la FCC essaie de résoudre le problème qui a affligé tant de gens.

