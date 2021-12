La FCC parvient à un règlement avec Verizon, AT&T et d’autres concernant l’échec des appels au 911

La Commission fédérale des communications, ou FCC, a annoncé un règlement avec AT&T, Verizon et d’autres concernant l’échec des appels au 911. Tel que rapporté par The Verge, les transporteurs paieront un total de 6 millions de dollars combinés dans le cadre du règlement.

Le règlement a été conclu entre la FCC et AT&T, Verizon, Intrado et CenturyLink (maintenant connu sous le nom de Lumen Technologies). L’enquête a été ouverte à la suite de pannes de réseau qui ont eu un impact sur la capacité des clients à joindre le 911 :

En outre, AT&T, Lumen Technologies et Intrado ont également été interrogés sur le fait de ne pas avoir signalé les pannes aux centres d’appels 911 concernés en temps opportun. AT&T a également fait l’objet d’une enquête pour défaut de « fournir des informations sur le numéro et l’emplacement » pendant la panne.

« L’appel téléphonique le plus important que vous ayez jamais passé est peut-être un appel au 911 », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel. « Les pannes de jour ensoleillé peuvent être particulièrement troublantes car elles se produisent lorsque le public et les centres d’appels 911 s’y attendent le moins. Il est essentiel que les compagnies de téléphone empêchent ces pannes dans la mesure du possible et fournissent une notification rapide et suffisante aux centres d’appels 911 lorsqu’elles se produisent. Je remercie le Bureau de l’exécution et le Bureau de la sécurité publique et de la sécurité intérieure pour leur travail dans ces enquêtes. »