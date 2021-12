La FCC s’arrange avec Verizon, AT&T et d’autres pour l’échec des appels au 911

La Federal Communications Commission (FCC) a conclu des accords avec AT&T, Verizon, Intrado et CenturyLink (qui passe maintenant par Lumen Technologies) au sujet d’enquêtes sur les échecs d’appels au 911 survenus lors de pannes de réseau en 2020. Les entreprises paieront un total de 6 millions de dollars. combinés et ont également convenu d’assurer la conformité avec les règles de disponibilité 911 de la FCC à l’avenir.

AT&T paiera 460 000 $ pour régler deux enquêtes différentes concernant des pannes de réseau qui ont eu lieu le 28 septembre 2020. Lumen Technologies et Intrado ont convenu de résoudre les enquêtes sur les pannes survenues le même jour, Lumen Technologies payant 3,8 millions de dollars et Intrado 1,7 million de dollars. . Verizon a réglé avec la FCC une enquête sur une panne qui a eu lieu le 7 mai 2020, payant 274 000 $ en conséquence.

« Il est essentiel que les compagnies de téléphone empêchent ces pannes dans la mesure du possible et fournissent une notification rapide et suffisante aux centres d’appels 911 »

AT&T, Lumen Technologies et Intrado n’ont pas seulement été sondés pour les appels au 911 ayant échoué. La FCC rapporte également qu’elle a ouvert une enquête pour savoir si ces entreprises ont alerté les centres d’appels 911 concernés des pannes en temps opportun. Il a également enquêté sur AT&T pour avoir potentiellement omis de « fournir des informations sur le numéro et l’emplacement » pendant la panne, ce qui est en violation des règles de la FCC.

« Les pannes de jour ensoleillé peuvent être particulièrement troublantes car elles se produisent lorsque le public et les centres d’appels 911 s’y attendent le moins », a déclaré la présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel. « Il est essentiel que les compagnies de téléphone empêchent ces pannes dans la mesure du possible et fournissent une notification rapide et suffisante aux centres d’appels 911 lorsqu’elles se produisent. »

Le mois dernier, T-Mobile a accepté de payer 19,5 millions de dollars pour régler une enquête visant à déterminer si T-Mobile a enfreint les règles d’appel 911 de la FCC lors de la panne nationale massive qui s’est produite en juin.