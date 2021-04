La FCC veut que vous utilisiez son application de test de vitesse pour aider à réparer Internet

Alors que la 5G devient plus courante et que la neutralité du net se rapproche de devenir une possibilité, la FCC continue de réprimer ses efforts pour améliorer l’accès au haut débit aux États-Unis De nombreuses zones rurales sont souvent privées d’accès à Internet, même décent, et celles qui l’obtiennent. sont payants par le nez pour un service lent. La FCC espère résoudre ce problème, mais doit recueillir des données précises sur la disponibilité du haut débit. Dans son dernier effort pour collecter des données haut débit précises, la FCC demande à un plus grand nombre de personnes d’utiliser son application Speed ​​Test car les fournisseurs de services Internet (FAI) ne peuvent pas faire confiance.

Le test de vitesse FCC est similaire à d’autres applications comme le populaire Speedtest d’Ookla, souvent utilisé pour mesurer les données de vitesse pour certains des meilleurs réseaux 5G. L’application mesure la vitesse de téléchargement et de téléchargement, la latence et l’instabilité de votre connexion Internet, bien que l’expérience soit moins visuelle que d’autres applications.

L’effort visant à accroître l’utilisation de son application Speed ​​Test intervient peu de temps après que la FCC a ouvert un formulaire de réclamation des consommateurs qui permet aux consommateurs américains d’enregistrer leurs expériences Internet haut débit. Ces deux efforts font partie du programme de collecte de données à large bande et soulignent l’engagement de la FCC à étendre et à améliorer l’accès Internet à travers le pays. Les mesures contournent les cartes de couverture des FAI souvent exagérées et vont directement aux consommateurs, comme l’a expliqué la présidente par intérim de la FCC, Jessica Rosenworcel:

Pour combler le fossé entre les nantis et les démunis du numérique, nous travaillons à la création d’un ensemble de données complet et convivial sur la disponibilité du haut débit. L’élargissement de la base de consommateurs qui utilisent l’application FCC Speed ​​Test nous permettra de fournir des informations de couverture améliorées au public et d’ajouter aux outils de mesure que nous développons pour montrer où le haut débit est vraiment disponible aux États-Unis.

Les informations recueillies à partir de l’application seront éventuellement utilisées pour contester les données de couverture fournies par les FAI. Avec un peu de chance, le fait d’utiliser l’application FCC Speed ​​Test peut aider à accélérer les efforts visant à déployer de meilleurs services Internet à travers le pays, en particulier dans les endroits qui en ont le plus besoin.

