La FCC vient de divulguer les spécifications du Galaxy Z Fold 3 de Samsung – .

Nous avons vu un grand nombre de rumeurs et de fuites sur le Galaxy Z Fold 3 jusqu’à présent cette année, assez pour nous faire nous demander si Samsung a pu garder secrète l’une des principales caractéristiques du téléphone pliable pour la révélation officielle, qui devrait prendre. lieu lors d’un événement Unpacked à venir. Mais les antécédents de Samsung en matière de confidentialité de ses téléphones phares ne sont pas excellents. Nous découvrons généralement tout ce qu’il y a à savoir sur le dernier téléphone Galaxy S des semaines avant son lancement, et les rumeurs du Fold 3 ont déjà dressé un excellent tableau du pliable de nouvelle génération de Samsung. Mais le truc avec les rumeurs, c’est qu’elles ne sont que des rumeurs jusqu’à ce que Samsung confirme tout sur scène.

Bien sûr, certaines fuites proviennent de sources si solides que nous savons que les informations qu’elles contiennent sont exactes à 100%. L’une de ces sources est Samsung elle-même, car le dossier Galaxy Fold 3 de la société auprès de la FCC vient d’être découvert et contient de nombreuses informations officielles sur les spécifications du téléphone.

Les rapports précédents indiquaient que le Fold 3 offrirait une qualité de construction encore meilleure que les appareils précédents. Le combiné obtiendra une certification de résistance à l’eau et à la poussière, une première pour un modèle pliable, et des marques déposées par Samsung contenant le mot « armure » ​​pour souligner la durabilité accrue des différents composants du téléphone.

D’autres rapports indiquent que le téléphone aura une caméra sous-écran, ce qui serait également une première pour Samsung. Et Samsung a dévoilé sa technologie d’écran Under Panel Camera (UPC) plus tôt cette année. L’écran du Fold 3 doit être recouvert d’un panneau Ultra Thin Glass (UTG) de deuxième génération pour apporter la prise en charge du S Pen au pliable. Le Fold 3 est le remplaçant du Note 21 cette année, après tout, et le support du stylet était prévu pour le Fold 2 mais Samsung a dû le supprimer l’année dernière.

La liste FCC de Samsung ne confirme pas tout cela, mais elle répertorie certaines des principales spécifications du téléphone. Découvert pour la première fois par MySmartPrice, la liste FCC est inhabituellement révélatrice. La documentation nous indique que le téléphone pliable comportera en effet un numériseur “qui fonctionne avec le S-Pen via un couplage inductif”. Le combiné sera également livré avec un support UWB, tout comme le Galaxy Z Fold 2 et la série Galaxy S21.

Les autres spécifications confirmées du Fold 3 incluent la prise en charge 5G (mmWave), la charge sans fil 9W Q1, la charge inversée de la batterie, la charge rapide 25W et la connectivité MST pour les paiements mobiles Samsung Pay. La taille de la batterie du téléphone est également indiquée dans la documentation, qui nous indique que le combiné aura une capacité totale de 4 275 mAh.

La documentation ne fait aucune mention de certaines des spécifications Fold 3 les plus excitantes dont nous entendons parler, comme la caméra sous-écran et le GPU personnalisé de Samsung créé en partenariat avec AMD. Mais la liste FCC laisse entendre que le lancement officiel du téléphone approche à grands pas et implique que les sources qui ont précédemment divulgué les détails de Fold 3 ont eu accès à des informations authentiques.

Samsung devrait dévoiler les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 début août, puis sortir les pliables en magasin d’ici la fin du mois. Selon des fuites récentes, les deux combinés devraient être nettement plus abordables que leurs prédécesseurs, à partir d’environ 1 500 $ et 1 000 $, respectivement.

