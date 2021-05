La FCC vient de donner plus de détails sur les Samsung Galaxy Buds 2

Des preuves découvertes en mars suggèrent que Samsung travaillait sur une nouvelle paire de Galaxy Buds. Maintenant, une nouvelle liste FCC confirme apparemment l’existence de ces bourgeons, provisoirement appelés Samsung Galaxy Buds 2, et certains de ses détails. Repérée par All About Samsung, la liste révèle plus d’informations sur SM-R177 – le numéro de modèle présumé utilisé par les prochains Buds.

Commençons par les spécifications. La liste suggère que les nouveaux Buds peuvent arriver dans un boîtier carré arrondi similaire au Galaxy Buds Pro. Cela devrait signifier que les écouteurs de nouvelle génération occuperont moins d’espace dans votre poche. Selon son étiquette réglementaire, le boîtier contient également un port USB-C avec une charge évaluée à 2,5 W. Les écouteurs sont conçus pour charger à 0,6 W.

Des images des écouteurs eux-mêmes sont également découvertes. Les Galaxy Buds 2 offriront apparemment un design similaire au modèle Pro, y compris les embouts en silicone amovibles. Les broches de chargement en or sont également dans une position de type Pro juste en dessous de la pointe. Les Buds 2 mesurent ~ 25 mm de profondeur de la pointe en silicone à l’extérieur du corps.

Que savons-nous d’autre sur les Samsung Galaxy Buds 2?

Aucune autre spécification n’apparaît dans la liste, mais les rapports précédents indiquent l’ajout de la suppression active du bruit et de la connectivité multi-appareils via Bluetooth.

Pour l’instant, on ne sait pas si ces écouteurs remplaceront directement les Galaxy Buds Pro ou les Galaxy Buds d’origine. Le premier a été lancé en janvier. Il semble plus probable que le prochain modèle remplacera les Buds d’origine de Samsung. Il y a trop peu de preuves pour l’appeler de toute façon pour le moment.

Bien que Samsung ne fournisse pas de date de lancement claire, les appareils parcourent généralement la FCC juste avant leur dévoilement. Si tel est le cas, les Samsung Galaxy Buds 2 pourraient faire leurs débuts aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du prochain Galaxy Z Flip dès juillet.