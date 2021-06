La FCC vote en faveur d’un plan avancé visant à interdire les approbations sur les équipements Huawei et ZTE

in

La Commission fédérale des communications des États-Unis a voté en faveur d’un plan qui approuverait les interdictions d’équipement dans les réseaux de télécommunications américains des entreprises chinoises qui sont considérées comme une menace pour la sécurité nationale.

L’interdiction affecterait des entreprises comme Huawei et ZTE, a rapporté .. Les équipements de Huawei, par exemple, ont été utilisés par de nombreuses sociétés de télécommunications aux États-Unis pour alimenter les zones rurales du pays, ce qui permet de faire fonctionner certains des meilleurs téléphones Android. L’approbation a provoqué l’opposition de Pékin.

« Les États-Unis, sans aucune preuve, abusent toujours de la sécurité nationale et du pouvoir de l’État pour supprimer les entreprises chinoises », a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. “Une fois de plus, nous exhortons les États-Unis à cesser d’étendre le concept de sécurité nationale et à cesser de politiser les questions économiques.”

Les règles proposées, qui ont obtenu une approbation initiale, révoqueraient également tout équipement autorisé aux entreprises chinoises. Huawei a déclaré à . que la révision de la FCC était “malavisée et inutilement punitive”.

Jessica Rosenworcel a déclaré que les nouvelles mesures “excluraient les équipements non fiables de notre réseau de communication… Nous avons laissé des opportunités ouvertes pour (Huawei et d’autres équipements chinois) d’utilisation aux États-Unis via notre processus d’autorisation d’équipement. Nous proposons donc ici de fermer cette porte. “

. a rapporté que les États-Unis ont approuvé plus de 3 000 applications de Huawei depuis 2018.

En 2019, la FCC a désigné cinq entreprises chinoises comme une menace pour la sécurité nationale en vertu d’une loi américaine de 2019 protégeant les réseaux de communication américains. Les entreprises concernées étaient Huawei, ZTE, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co et Zhejiang Dahua Technology Co.

En 2020, la FCC a désigné Huawei et ZTE comme une menace à la sécurité nationale pour les réseaux de communication et leur a interdit d’exploiter tout financement offert par le gouvernement. En décembre, la FCC a finalisé que les équipements des deux sociétés seraient arrachés et remplacés. Il a proposé un programme de remboursement, qui a reçu un fonds de 1,9 milliard de dollars des législateurs américains.