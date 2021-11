La Commission fédérale des communications a voté à l’unanimité jeudi pour élargir l’accès à la bouée de sauvetage nationale pour la prévention du suicide en permettant aux gens d’envoyer un SMS au 988 à partir de l’année prochaine. Les fournisseurs de messagerie texte doivent prendre en charge le code à trois chiffres d’ici le 16 juillet 2022, date à laquelle le code entrera en vigueur. À cette même date, les gens pourront également composer le 988 pour accéder à Lifeline à la suite d’une décision de la FCC en 2020. Les personnes ayant besoin d’aide avant d’appeler ou d’envoyer un SMS au 988 peuvent appeler le 1-800-273-8255 (TALK) ou se connecter à un conseiller via un chat en ligne.

La présidente de la FCC, Jessica Rosenworcel, a déclaré dans un tweet que près de 6 000 Américains appellent Lifeline en moyenne par jour. «Comme nous le savons depuis le 911, la création d’un numéro à 3 chiffres facile à mémoriser permet aux gens d’obtenir plus facilement de l’aide lorsqu’ils en ont le plus besoin», a-t-elle déclaré. En permettant aux gens d’appeler ou de texter le numéro 988 plus court, la ligne de vie pourrait être plus accessible aux personnes vers lesquelles se tourner en cas de détresse.