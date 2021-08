La FCC vous montre où se trouvent les données avec une nouvelle carte LTE nationale

in

Les opérateurs et les fabricants de téléphones ne parlent peut-être que de 5G ces derniers temps, mais en ce qui concerne l’infrastructure qui maintient la plupart d’entre nous en ligne, jour après jour, les États-Unis fonctionnent toujours beaucoup sur LTE. Bien qu’une telle couverture 4G soit incroyablement forte dans de nombreux endroits, c’est encore loin d’être le cas partout, et il n’a pas toujours été facile d’obtenir des réponses directes des opérateurs sur le type de réception auquel vous pouvez vous attendre et où. Heureusement, la FCC vient de faire un grand pas vers la résolution de ce problème, en publiant sa première carte nationale normalisée de couverture 4G.

« Les transporteurs n’ont-ils pas déjà partagé ce genre d’informations ? » vous vous demandez peut-être. Oui, mais ce nouvel effort de la FCC prend quelques étapes supplémentaires pour rendre ces données beaucoup plus utiles. Alors que les transporteurs eux-mêmes ont fourni leurs données de couverture à la FCC, l’agence est celle qui a décidé de la manière dont ces informations sont présentées. Dans ce cas, partout où il montre la présence de données LTE, cela signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à au moins 5 Mbps vers le bas et 1 Mbps vers le haut. Cela empêche les réseaux de gonfler leurs cartes de couverture en incluant des zones où seules des vitesses plus lentes sont possibles.

En plus des couches LTE, la carte FCC vous permet également de voir où le service téléphonique est disponible, y compris la messagerie texte. Vous bénéficiez également de la possibilité de comparer directement la couverture entre les grands opérateurs, ce qui vous permet de voir facilement qui a le meilleur réseau dans votre coin (* pour être juste, la couverture dans les bois a tendance à être . .. pas génial).

Bien que ce soit déjà un outil vraiment cool avec lequel jouer, la présidente par intérim de la FCC promet qu’il y a plus à venir. Peut-être une carte 5G ? Peut-être des vitesses haut débit filaires ? Quelle que soit la suite, nous avons hâte de la voir.