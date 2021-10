La FCI n’acceptera pas le riz, le paddy emballé dans des sacs synthétiques malgré l’autorisation : gouvernement

e ministère a clairement indiqué qu’il « ne sera en aucun cas responsable du même/de tout autre problème découlant de cette autorisation ».

Le ministère de l’Alimentation, des fournitures civiles et de la consommation a interdit à la Food Corporation of India (FCI) d’accepter le paddy et le riz emballés dans des sacs en PEHD/PP ou synthétiques tout en autorisant les États à emballer leurs achats dans des sacs synthétiques. Seize États ont un approvisionnement ciblé en riz de 517,56 lakh tonne (LT) pendant la saison de commercialisation khariff actuelle (KMS).

Les 16 États ont fixé leurs objectifs d’achat entre octobre et mars, Chhattisgarh ciblant le plus haut à 61,65 LT, suivi de l’Uttar Pradesh à 46,9 LT et de l’Andhra Pradesh à 42 LT.

Le ministère, dans une lettre (vue par FE) à 15 États – Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Tamil Nadu, Telangana, Uttar Pradesh, Uttarakhand et West Bengal – a déclaré que bien que le Centre leur ait accordé la permission d’emballer le riz et le paddy dans des sacs en PEHD/PP, FCI n’accepterait ni le riz ni le paddy dans des sacs synthétiques car il pourrait y avoir une détérioration de la qualité. Le Centre a déclaré que l’autorisation avait été donnée à la demande des États à la suite de la pénurie de sacs de jute.

Le ministère a clairement indiqué qu’il « ne sera en aucun cas responsable du même / de tout autre problème découlant de cette autorisation ». Il a demandé aux États d’utiliser en priorité le riz usiné à façon (CMR), emballé dans des sacs synthétiques, dans le système de distribution publique (PDS) sur leur territoire. Cependant, les sacs synthétiques devront être achetés sur le portail gouvernemental e-Marketplace (GeM).

Alors que les 15 États ont estimé que des sacs de jute équivalents à 25,73 balles de lakh (chaque balle fait 500 sacs) seront nécessaires pour obtenir les rendements au cours du KMS-2022, le Centre a calculé le besoin à 21,73 balles de lakh pour la période. La lettre du ministère aux États indique qu’il a été « noté que certains États prévoient des exigences exagérées, ce qui peut conduire à un placement excessif de retraits ». Cela conduirait également à des fonds « bloqués, lors d’une révision ultérieure à la baisse du plan d’approvisionnement, privant davantage les États nécessiteux de matériaux d’emballage ».

Bien que jusqu’à présent, aucun État n’ait prévu de sacs synthétiques pour le KMS-2022, le Centre a alloué 18,40 balles lakh équivalentes à des sacs pour l’emballage, ce qui se traduit par 92 sacs crore. En conséquence, 90 sacs crore ont été alloués au jute et le reste au synthétique.

Cependant, une partie des moulins à jute craignent que l’attribution au PEHD/PP n’incite l’ensemble de l’emballage du blé à être dans des sacs synthétiques, ce qui entraînera une réduction de 25% de l’industrie du jute, en fonction de la réservation obligatoire des céréales alimentaires en vertu de la loi JPM de 1987. . Cela entraînera une perte de 50 000 emplois directs. L’industrie a la capacité de fournir l’équivalent de 34 balles lakh de sacs de jute en KMS et RMS (Rabi Marketing Season), mais le gouvernement est en train de préparer un dossier pour diluer le blé de la portée de la protection obligatoire car il y a eu un manque d’approvisionnement par 11 lakh balles équivalent à des sacs de jute au cours des dernières saisons KMS et RMS en raison de la pandémie induite par Covid, a déclaré un responsable de l’IJMA sous couvert d’anonymat.

