La Food and Drug Administration a approuvé le « premier médicament anticoagulant oral pour les enfants » quelques mois avant le déploiement du vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans.

Fin juin 2021, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé un médicament appelé Pradaxa ; granulés oraux pour traiter les enfants de 3 mois à moins de 12 ans atteints de thromboembolie veineuse, une maladie qui implique la formation de caillots sanguins dans les veines. Pradaxa est le « premier médicament anticoagulant approuvé par la FDA que les enfants peuvent prendre par voie orale », lit-on dans le communiqué de presse de la FDA.

« Avec l’approbation aujourd’hui de Pradaxa, les patients pédiatriques ont une autre option thérapeutique pour traiter et prévenir les caillots sanguins potentiellement mortels », a déclaré Ann Farrell, MD, directrice de la division d’hématologie non maligne du Centre d’évaluation et de recherche des médicaments de la FDA.

Quelques mois plus tard, la FDA a autorisé les enfants âgés de 5 à 11 ans à recevoir le vaccin Pfizer COVID-19.

La coagulation du sang a été un effet secondaire quelque peu rare mais extrêmement grave et potentiellement mortel pour tous les vaccins controversés contre le COVID-19. Comme l’a rapporté le National File cette semaine, une nouvelle étude dirigée par un médecin de la Mayo Clinic suggère que les personnes qui ont reçu une injection du vaccin Johnson & Johnson COVID-19 sont 3,5 fois plus susceptibles de contracter une thrombose veineuse cérébrale, un caillot de sang potentiellement mortel dans le cerveau.

Plus tôt cette année, plusieurs pays à travers le monde ont arrêté l’utilisation de l’injection Astrazeneca COVID-19 en raison de caillots sanguins. À peu près à la même époque, une étude de choc a révélé que la coagulation était tout aussi susceptible de se produire à partir d’une injection de Pfizer.

La star équestre australienne Cienna Knowles, une personne par ailleurs en bonne santé, a reçu l’injection de Pfizer COVID-19 et a finalement été hospitalisée et a déclaré qu’elle avait eu des caillots de sang « dans mes jambes, mon estomac et dans mes deux poumons ».

«La quantité de caillots sur mes poumons équivaut à avoir des côtes cassées, donc un peu douloureuses et difficiles à respirer. Dans le cadre de mon traitement pour mon rétablissement, je suis maintenant médicamenté et je ne l’ai jamais été de ma vie. À cause de cela, j’ai des saignements internes et des saignements de nez parmi les effets secondaires de mes médicaments, ainsi qu’une série d’autres choses que je choisis de garder privées », a déclaré Knowles sur Instagram.

