La FDA affirme qu’elle a besoin jusqu’en 2096 pour publier entièrement les données du vaccin Pfizer COVID-19

de James Murphy, Le Nouvel Américain :

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a déclaré qu’elle avait besoin de 75 ans complets pour publier pleinement toutes les données concernant le vaccin Pfizer et BioNTech contre le COVID-19. Auparavant, la FDA affirmait qu’il lui fallait 55 ans pour publier des informations sur les vaccins telles que la sécurité, l’efficacité, les protocoles de test et les rapports d’effets indésirables, entre autres données.

La publication des données du vaccin a été motivée par une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) présentée par le groupe Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT). Le groupe affirme que les informations devraient être disponibles rapidement puisque la FDA n’a passé que 108 jours à examiner les mêmes données avant d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin.

PHMPT est composé de plus de 30 universitaires, professeurs et scientifiques accomplis provenant d’écoles de médecine du monde entier. Le groupe compte des scientifiques et des médecins de certaines des meilleures écoles de médecine des États-Unis ainsi que du Danemark, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Australie.

Selon les avocats du ministère de la Justice représentant la FDA, la quantité de données demandées est vaste – environ 451 000 pages – et chaque page doit être examinée afin de rédiger ce qu’elle appelle « les informations confidentielles sur les affaires et les secrets commerciaux de Pfizer ou BioNTech et les informations personnelles relatives à la vie privée. des patients qui ont participé aux essais cliniques.

Même si c’est vrai, il est difficile de croire qu’il faudrait trois quarts de siècle pour expurger les noms et les informations commerciales secrètes des documents. C’est « difficile à croire », selon Aaron Siri, un avocat travaillant pour le compte de PHMPT.

« Et si vous trouvez ce que vous lisez difficile à croire, c’est parce qu’il est dystopique que le gouvernement donne des milliards à Pfizer, oblige les Américains à prendre son produit, interdise aux Américains de poursuivre en justice, mais refuse pourtant de laisser les Américains voir les données sous-jacent à son permis », a souligné Siri. « La leçon encore une fois est que les droits civils et individuels ne devraient jamais être subordonnés à une procédure médicale. »

La FDA a proposé de préparer 12 000 pages d’informations à publier d’ici janvier 2022. Par la suite, la bureaucratie fédérale ne s’engagera à publier des documents qu’à raison de 500 pages par mois.

Ce n’est pas assez rapide pour PHMPT, pour des raisons assez évidentes. Un extrait d’un mémoire précédent s’opposant à la chronologie de 55 ans énonce une très bonne raison.

« Le gouvernement fédéral exigeant que des millions de personnes reçoivent un vaccin sans responsabilité requiert une transparence gouvernementale complète – et non la suppression d’informations par le gouvernement », indique ce mémoire.

Et c’est vrai. Parce que le gouvernement fédéral oblige littéralement des millions de citoyens – y compris les militaires, tous les employés fédéraux et tous les employés des entreprises de plus de 100 employés – à se faire vacciner ou à subir un test de dépistage du COVID-19 jusqu’à deux fois par semaine, une certaine transparence concernant cette vaccination il faut s’y attendre. Au lieu de cela, la FDA de l’administration Biden semble vouloir cacher toutes les informations sur le vaccin Pfizer au lieu de les publier.

Mais la FDA prétend qu’elle n’a pas la main-d’œuvre pour traiter cette demande particulière de FOIA si rapidement.

« La demande FOIA du demandeur est en cours de traitement par la Direction des litiges d’accès et de la liberté d’information (la « Direction ») du Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la FDA (« CBER »). La succursale compte au total dix employés, dont le directeur et deux stagiaires », ont déclaré des avocats de la FDA dans un récent mémoire sur l’affaire.

La FDA affirme également que toute accélération du processus prendrait du temps pour au moins 400 demandes FOIA supplémentaires que son CBER traite actuellement.

Alors que la FDA prétend qu’elle n’a pas la main-d’œuvre pour accélérer la publication des documents, le PHMPT soutient que la bureaucratie a non seulement la capacité, mais elle a la responsabilité d’agir plus rapidement.

« L’objectif de la FOIA est la transparence du gouvernement. Dans plusieurs affaires récentes, en confirmant l’exigence de la FOIA de « rendre les dossiers rapidement disponibles », les tribunaux ont demandé aux agences, y compris la FDA, de produire 10 000 pages ou plus par mois, et ces affaires n’impliquaient pas une demande aussi importante – c’est-à-dire , les données sous-jacentes à l’autorisation d’un produit sans responsabilité que le gouvernement fédéral exige que presque tous les Américains reçoivent », a déclaré Siri.

