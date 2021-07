La FDA ajoute un nouvel avertissement sur le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 ⋆ 10z viral

La Food and Drug Administration a annoncé lundi un nouvel avertissement pour le vaccin COVID-19 développé par Johnson & Johnson, affirmant que le vaccin était lié à un trouble neurologique grave mais rare développé chez certains qui ont pris le vaccin.

Le trouble, appelé syndrome de Guillain-Barré, amène le système immunitaire d’une personne à attaquer les nerfs du corps. La FDA et les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé l’avertissement lundi après que 100 rapports préliminaires de Guillain-Barré ont été détectés chez des receveurs de vaccin, selon le Washington Post.

Sur les 100 rapports préliminaires, 95 étaient graves et ont nécessité une hospitalisation, avec un rapport de décès, bien qu’aucun organisme n’ait fourni plus de détails.

Le CDC a déclaré que les rapports sur le syndrome après le vaccin étaient rares, “mais indiquent probablement un petit risque possible de cet effet secondaire après” la prise du vaccin Johnson & Johnson. La FDA a ajouté que « les avantages connus et potentiels l’emportent clairement sur les risques connus et potentiels ».

Les personnes de plus de 50 ans courent un plus grand risque de syndrome de Guillain-Barré, qui survient généralement à un rythme d’environ 60 à 120 cas par semaine. Les causes du syndrome sont inconnues, mais il se développe généralement après une infection par un virus, généralement la grippe. On estime que 3 000 à 6 000 développent la maladie chaque année aux États-Unis.

