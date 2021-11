La FDA approuve Keytruda comme traitement adjuvant du cancer du rein

Le médicament d’immunothérapie anticancéreuse Keytruda (pembrolizumab), a été approuvé jeudi par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour aider à lutter contre le carcinome à cellules rénales (RCC), selon un communiqué de presse de Merck, le fabricant de médicaments de Keytruda. Keytruda est un médicament qui est généralement utilisé pour traiter des types avancés de cancers tels que le cancer du poumon et le mélanome, en travaillant avec le système immunitaire d’un patient.

Jeudi, l’agence fédérale de la santé a donné son feu vert à l’utilisation de Keytruda pour le traitement adjuvant chez les patients atteints de RCC qui sont considérés à risque intermédiaire-élevé ou élevé de récidive de la maladie après néphrectomie, ou néphrectomie et résection des lésions métastatiques, selon le communiqué. L’approbation fait suite aux résultats de l’étude pivot de phase 3 KEYNOTE-564, dans laquelle Keytruda a montré une réduction significative du risque de récidive de la maladie ou de décès de 32 % par rapport au placebo.

Le premier signe de la maladie est souvent un calcul rénal, selon la clinique Mayo. (iStock)

Le Dr Toni K. Choueiri, chercheur principal de l’étude et directeur du Lank Center for Genitourinary Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, a déclaré à Fox News que les médecins ont essayé pendant des décennies d’expérimenter l’immunothérapie comme moyen de réduire la récidive du cancer du rein. .

« Toutes ces tentatives ont échoué. Heureusement, nous avons maintenant un médicament (pembrolizumab) qui est un bloqueur de points de contrôle immunitaire qui fonctionne dans une telle population de patients. Le médicament est sûr et réduit de 32% le risque de récidive ou de décès, » Choueiri, qui est également professeur à la Harvard Medical School, a déclaré à Fox News.

LA GAIN DE POIDS INEXPLICABLE DES FEMMES MÈNE À UNE DÉCOUVERTE CHOQUANTE DE CANCER

Le traitement adjuvant est décrit comme une thérapie utilisée pour renforcer les effets du régime de traitement primaire d’une maladie. Choueiri a déclaré dans un communiqué que les options de traitement adjuvant sont limitées pour les personnes atteintes de RCC et que cette population de patients est souvent à risque de récidive.

« Avec cette approbation de la FDA, le pembrolizumab peut répondre à un besoin de traitement critique non satisfait et a le potentiel de devenir une nouvelle norme de soins dans le cadre d’un traitement adjuvant pour des patients sélectionnés de manière appropriée », a noté Choueiri dans le communiqué. L’étude de phase 3 impliquait plusieurs sites cliniques et était un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo qui a examiné l’utilisation de Keytruda comme traitement adjuvant chez 994 patients présentant un risque intermédiaire-élevé ou élevé de récidive de RCC ou M1 sans signe de maladie ( NED).

Selon l’étude récemment publiée dans le New England Journal of Medicine, 496 patients ont été randomisés pour recevoir du pembrolizumab et 498 ont reçu un placebo. Les auteurs de l’étude ont découvert que le traitement par pembrolizumab était associé à une survie sans maladie significativement plus longue que le placebo. L’étude a trouvé au suivi de 24 mois, une survie sans maladie de 77,3 pour cent dans le groupe KEYTRUDA contre 68,1 pour cent dans le groupe placebo.

L’AFFIRMATION DE BIDEN QUE « LES CHIENS PEUVENT AIDER À GUÉRIR LE CANCER » ATTIRE DES RÉACTIONS SUR TWITTER

Nick Pannone, un habitant de Cape Cod âgé de 62 ans, a participé à l’essai clinique KEYNOTE-564 et a déclaré à Fox News qu’il avait reçu un diagnostic de carcinome rénal il y a trois ans et traité pour un cancer de la prostate il y a six ans. Pannone a déclaré qu’il s’était inscrit à l’étude en double aveugle et qu’il ne savait pas s’il avait réellement reçu Keytruda, mais a déclaré à Fox News « J’étais ravi de faire partie de la recherche ».

Des instruments chirurgicaux sont utilisés lors d’une greffe de rein au MedStar Georgetown University Hospital à Washington DC, le mardi 28 juin 2016. (AP Photo/Molly Riley) (AP)

Pannone a déclaré que la lutte contre le cancer et la participation à l’étude lui donnaient de l’espoir pour l’avenir. « Cela me fait apprécier ma vie, la famille et les amis qui m’entourent. J’ai la chance d’avoir une famille, des amis et une carrière formidables », a-t-il partagé avec Fox News

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’approbation de la FDA fait de Keytruda la première immunothérapie approuvée pour le traitement adjuvant de certains patients atteints de carcinome rénal, selon le Dr Scot Ebbinghaus, vice-président de la recherche clinique des Laboratoires Merck, qui a également déclaré dans un communiqué de presse : « Cette étape est un témoignage à notre engagement à aider plus de personnes vivant avec le cancer. »