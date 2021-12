La FDA ‘approuve le rappel Pfizer pour les enfants de 12 à 15 ans’

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis aurait l’intention de donner son feu vert au rappel de Pfizer pour une utilisation chez les enfants de 12 à 15 ans lundi (Photo: .)

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis prévoit d’autoriser l’utilisation du vaccin de rappel de Pfizer sur les enfants de 12 à 15 ans lundi.

Les régulateurs sont également déterminés à autoriser les enfants et les adultes à recevoir leur troisième vaccin de Pfizer cinq mois après avoir reçu la deuxième dose, au lieu des six mois actuellement recommandés, ont déclaré jeudi au New York Times des personnes connaissant le fonctionnement de la FDA.

Le rappel de Pfizer est actuellement approuvé pour les personnes de 16 ans et plus, bien que les enfants aussi jeunes que cinq ans soient éligibles pour la série à deux doses.

Le comité consultatif sur les vaccins des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) prévoit de voter au milieu de la semaine prochaine sur l’opportunité de recommander les révisions de l’utilisation du rappel de Pfizer. CDC Si le comité du CDC est d’accord avec les approbations attendues de la FDA, la directrice du CDC, Rochelle Walensky, pourrait rapidement approuver les changements.

Histoire de rupture, revenez pour les mises à jour…

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();