La FDA approuve le vaccin Pfizer pour les jeunes adolescents ⋆ .

Le vaccin Pfizer-BioNTech a été autorisé chez les adolescents de 16 ans et plus en décembre par la Food and Drug Administration (FDA). Puis, fin mars, Pfizer a déclaré que les données de son essai clinique de phase 3 montraient que son vaccin Covid-19 était efficace à 100% pour prévenir la maladie chez les enfants de 12 à 15 ans. La FDA a annoncé lundi que ces vaccinations peuvent enfin commencer. La société a déclaré que le vaccin est généralement sans danger pour les enfants, avec des effets secondaires minimes, tels qu’une légère fièvre ou une douleur au bras, les médecins disent que la publication de toutes les données sera importante pour accroître la confiance dans la sécurité des vaccins.

Un nouveau message sur le site Web de la FDA appelle l’approbation «une étape significative dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Cela permet à une population plus jeune d’être protégée contre Covid-19, nous rapprochant du retour à un sentiment de normalité et de la fin de la pandémie. »

[Photo by PHILL MAGAKOE/AFP via Getty Images]

La semaine dernière, le président Joe Biden a déclaré dans une allocution à la Maison Blanche que l’administration était «prête à agir immédiatement pour préparer environ 20 000 pharmacies à travers le pays à vacciner ces adolescents dès que la FDA accordera son accord».

L’administration prévoit également d’envoyer les vaccins directement aux bureaux des pédiatres, où les parents se sentiront peut-être plus à l’aise pour discuter des vaccins de leurs enfants. Les vaccinations seront également disponibles sur d’autres sites, tels que les centres communautaires.

Du 1er mars 2020 au 30 avril 2021, environ 1,5 million d’adolescents âgés de 11 à 17 ans ont reçu un diagnostic de COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Bien que les jeunes ne meurent généralement pas du COVID-19 ou ne tombent pas aussi malades que les adultes plus âgés, 13% des personnes hospitalisées avec le virus ont moins de 18 ans et les adolescents représentent une part plus importante que les jeunes enfants.