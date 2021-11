La FDA approuve les boosters Moderna et Pfizer pour adultes

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé les vaccins COVID-19 de Moderna et Pfizer pour une utilisation par injection de rappel chez les adultes aux États-Unis, a annoncé vendredi l’agence,

L’annonce a été faite deux mois seulement après que la FDA a rejeté pour la première fois le plan de la Maison Blanche d’administrer des injections de rappel à tous les adultes la semaine du 20 septembre. La commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a approuvé le rappel sans tenir la réunion publique habituelle pour examiner les données, et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) se réuniront vendredi après-midi pour discuter de l’autorisation, selon le communiqué de presse de la FDA.

« Tout au long de la pandémie de COVID-19, la FDA s’est efforcée de prendre des décisions de santé publique en temps opportun à mesure que la pandémie évolue. Les vaccins COVID-19 se sont avérés être la meilleure et très efficace défense contre COVID-19 », a déclaré Woodcock dans le communiqué de presse.

« Autoriser l’utilisation d’une seule dose de rappel du vaccin Moderna ou Pfizer-BioNTech COVID-19 pour les personnes de 18 ans et plus aide à assurer une protection continue contre COVID-19, y compris les conséquences graves qui peuvent survenir, telles que l’hospitalisation et la mort », a ajouté Woodcock.

Les boosters COVID-19 de Pfizer et Moderna étaient auparavant approuvés pour les personnes de 65 ans et plus, les personnes à haut risque de 18 à 64 ans et les adultes fréquemment exposés au virus, selon le communiqué de presse.

« La FDA a déterminé que les données actuellement disponibles soutiennent l’élargissement de l’éligibilité d’une dose de rappel unique des vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech COVID-19 aux personnes âgées de 18 ans et plus », Dr Peter Marks, directeur du Centre de la FDA pour l’évaluation et la recherche des produits biologiques, a déclaré dans le communiqué de presse.

« La rationalisation des critères d’éligibilité et la mise à disposition des doses de rappel à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus contribueront également à éliminer la confusion quant à savoir qui peut recevoir une dose de rappel et à garantir que les doses de rappel sont disponibles pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin », a ajouté Marks.

