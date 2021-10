La FDA approuvera l’approche «mix and match» pour les injections de rappel de vaccin: rapport

La Food and Drug Administration prévoit d’approuver l’autorisation des Américains de recevoir un vaccin COVID-19 différent pour les injections de rappel que le vaccin initialement pris, selon le New York Times.

Les responsables de la santé de l’État ont subi une pression accrue pour autoriser une approche « mix and match » après que le président Biden a annoncé une campagne de rappel à l’échelle nationale en août, faisant craindre que les approvisionnements de certains vaccins ne soient faibles dans certaines régions.

« La principale chose que j’ai entendue des secrétaires d’État à la santé était la nécessité d’un langage permissif autour d’une approche mixte », a déclaré le Dr Nirav D. Shah, président de l’Association of State and Territorial Health Officials.

DOSSIER – En ce jeudi 23 janvier 2020, photo d’archive, un patient reçoit un vaccin contre la grippe à Mesquite, au Texas. Au milieu de toute l’attention portée aux vaccinations contre le COVID-19, les experts américains de la santé ont un autre plaidoyer : ne sautez pas votre vaccin contre la grippe. Avec la réouverture des écoles et des entreprises américaines, la reprise des voyages internationaux et beaucoup moins de masquage cet automne, la grippe est susceptible de faire un retour.

BIDENS PRIS EN VIOLATION DU MANDAT DU MASQUE DC AU RESTAURANT POSH GEORGETOWN

« Du point de vue de la santé publique, il existe un besoin évident dans certaines situations pour les individus de recevoir un vaccin différent », a déclaré le Dr Amanda Cohn, un haut responsable des Centers for Disease Control and Prevention.

La FDA a approuvé en septembre un rappel de Pfizer pour les personnes de plus de 65 ans et d’autres personnes à haut risque, tandis que le même type de directives a été approuvé la semaine dernière pour le vaccin Moderna. Le vaccin Johnson & Johnson, qui, contrairement à Moderna et Pfizer, ne nécessitait qu’une seule dose initiale, a également été approuvé pour un rappel de vaccin.

La nouvelle survient alors que le Dr Anthony Fauci a signalé dimanche sa conviction que le vaccin Johnson & Johnson aurait dû être administré en deux doses, similaires aux vaccins Moderna et Pfizer.

Le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, répond aux questions du sénateur Rand Paul lors de l’audience du Comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites à Capitol Hill à Washington, DC, le 20 juillet 2021. ( Photo de J. Scott Applewhite / POOL / .) (Photo de J. SCOTT APPLEWHITE/POOL/. via .)

« Ce que les conseillers de la FDA ont estimé, c’est que, compte tenu des données qu’ils ont vues, il aurait très probablement dû s’agir d’un vaccin à deux doses pour commencer », a déclaré Fauci lors d’une apparition sur ABC « This Week ».

Le président Joe Biden s’exprime lors d’une visite aux installations d’exploitation de Lehigh Valley pour Mack Trucks à Macungie, Pennsylvanie, le mercredi 28 juillet 2021. (AP Photo/Matt Rourke) (AP Photo/Matt Rourke)

Fauci a également soutenu l’idée de mélanger et d’apparier les vaccins, affirmant que ceux qui avaient initialement reçu le vaccin Johnson & Johnson auraient probablement la possibilité de recevoir un rappel Moderna of Pfizer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Dr Marcus Plescia, médecin-chef de l’Association des responsables de la santé des États et des territoires, a convenu que les responsables de la santé devraient avoir la possibilité de mélanger et assortir les boosters.