La FDA autorise les injections de rappel | Examen national

Une femme reçoit le vaccin contre le coronavirus Pfizer-BioNTech comme dose de rappel à la pharmacie Skippack à Schwenksville, Pennsylvanie, le 14 août 2021. (Hannah Beier/.)

La Food and Drug Administration a autorisé mercredi des injections de rappel pour les vaccins contre les coronavirus Moderna et Johnson & Johnson.

Un panel des Centers for Disease Control and Prevention émettra jeudi des recommandations concernant les groupes qui devraient recevoir des rappels et dans quel délai. Une fois ces recommandations formulées, des injections de rappel pour les vaccins Moderna et Johnson & Johnson pourraient être disponibles en quelques jours, selon le Wall Street Journal.

La FDA a également autorisé le mélange et l’appariement des vaccins contre les coronavirus, permettant aux Américains de recevoir un vaccin différent pour leur injection de rappel que leur vaccin d’origine.

Certaines recherches ont indiqué que le mélange de vaccins contre le coronavirus peut produire des réponses immunitaires plus fortes, et plusieurs pays européens ainsi que le Canada ont déjà autorisé les résidents à mélanger les vaccins avant les injections de rappel. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a reçu un vaccin AstraZeneca pour son premier vaccin et Moderna pour son second.

L’autorisation de la FDA permet à tout destinataire du vaccin Johnson & Johnson à dose unique de recevoir une deuxième dose des vaccins Johnson & Johnson, Moderna ou Pfizer, au moins deux mois après la première injection.

Cependant, les receveurs des vaccins à deux doses Moderna et Pfizer doivent attendre au moins six mois avant de recevoir un rappel. Pour l’instant, les personnes âgées ou les personnes à risque plus élevé de COVID-19 en raison de conditions médicales ou de travail sous-jacentes peuvent recevoir un rappel.

L’administration Biden a autorisé le mois dernier des rappels pour le vaccin Pfizer pour les personnes âgées et les Américains immunodéprimés. Cette décision est intervenue à la suite d’une certaine confusion quant au calendrier d’autorisation, après que le président a affirmé en août que les boosters seraient bientôt autorisés pour la population en général.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.

Zachary Evans est rédacteur de nouvelles pour National Review Online. C’est un vétéran des Forces de défense israéliennes et un altiste de formation.

Lien source