La FDA autorise Moderna à ajouter plus de doses de vaccin COVID-19 par flacon ⋆ .

Les responsables fédéraux augmentent le nombre de vaccins COVID-19 autorisés dans les flacons du vaccin Moderna, dans un mouvement qui devrait donner un coup de pouce aux expéditions du médicament.

Moderna est désormais autorisé à mettre 13 à 15 doses dans un flacon, contre 10, a annoncé la FDA dans un communiqué jeudi.

L’agence a également permis l’extraction de 11 doses à partir de flacons actuels de 10.

«Ces deux révisions ont un impact positif sur l’approvisionnement en vaccin Moderna COVID-19, qui aidera à fournir plus de doses de vaccin aux communautés et permettra aux injections de prendre les armes plus rapidement», Peter Marks, MD, Ph.D., directeur de la FDA. A déclaré le Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques.

«En fin de compte, un plus grand nombre de vaccins accessibles au public en temps opportun devrait aider à mettre fin plus rapidement à la pandémie.

La FDA a ajouté que l’extraction de doses supplémentaires des flacons dépend de l’utilisation des bons types de seringues et d’aiguilles.

La FDA augmente la quantité de doses autorisées dans un flacon individuel du vaccin Moderna COVID-19.SOPA Images / LightRocket via Gett