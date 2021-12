La FDA autorise une application basée sur un sonar qui surveille la respiration

Application Sound Life Sciences pour détecter la respiration. (Photo des sciences de la vie sonore)

Sound Life Sciences a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour commercialiser son application de surveillance de la respiration, a annoncé jeudi la filiale de l’Université de Washington.

L’application est basée sur la technologie sonar pour détecter les mouvements. Un téléphone ou un haut-parleur placé près d’un patient émet des ondes sonores inaudibles qui rebondissent sur le microphone de l’appareil, et le logiciel de l’entreprise décode les données.

« C’est une très bonne validation de la technologie. Avec la FDA, il n’y a presque pas de barre plus élevée à franchir en ce qui concerne la fiabilité et la sécurité », a déclaré le médecin-chef Jacob Sunshine, professeur agrégé d’anesthésiologie et de médecine de la douleur à l’UW, dans une interview avec ..

Le médecin-chef de Sound Sciences de la vie, Jacob Sunshine. (Photo des sciences de la vie sonore)

L’application permettra aux personnes souffrant d’asthme ou d’insuffisance cardiaque congestive, ou aux patients se remettant de certaines interventions chirurgicales, de suivre leur fréquence respiratoire. La société prépare maintenant son équipe marketing à s’associer à la surveillance à distance et à d’autres sociétés pour rendre l’application disponible uniquement sur ordonnance.

Les futures versions de l’outil peuvent fournir des fonctionnalités supplémentaires telles que l’alerte d’un soignant. « Il s’agit essentiellement de cette première autorisation à partir de laquelle nous allons construire des cas d’utilisation plus intéressants », a déclaré Sunshine. L’entreprise envisage des utilisations telles que la surveillance des nourrissons et l’identification d’un arrêt cardiaque. De telles améliorations nécessiteraient probablement une approbation réglementaire supplémentaire.

L’application est « sans contact », alors que les options actuelles de surveillance de la respiration utilisent une sorte de matériel, tel que des électrodes, a déclaré Sunshine. Quant aux concurrents potentiels, « il n’y a pas grand-chose en ce qui concerne la surveillance respiratoire », a déclaré Sunshine. Les personnes mesurant la respiration avec la nouvelle application doivent être assez immobiles, comme avec les appareils existants.

Sunshine a fondé la société il y a près de trois ans avec Nicholas Mark, pneumologue et médecin de soins intensifs au Swedish Medical Center de Seattle, et Shymnath Gollakota, professeur d’informatique et d’ingénierie à l’UW. Une technologie UW similaire alimente également un dispositif de surveillance cardiaque que la société développe.

Gollakota, Sunshine et leurs collègues ont également récemment publié une étude sur un appareil portable pour surveiller la respiration. Cet appareil est conçu pour détecter les surdoses d’opioïdes et injecter un antidote, mais utilise une technologie distincte et n’est pas développé par la startup.

La nouvelle application a obtenu le sceau de la FDA grâce à une autorisation 510 (k), montrant qu’elle est « substantiellement équivalente » à un autre appareil approuvé. Le hochement de tête de la FDA ouvre également la porte au remboursement par les assureurs.

Sound Life Sciences a été alimenté par un financement de plus de 2,5 millions de dollars des National Institutes of Health et de la Biomedical Advanced Research and Development Authority. Elle compte six employés.

« Nous sommes une petite équipe, mais nous avons pu obtenir une autorisation de la FDA et cela prend généralement beaucoup plus de personnes », a déclaré Sunshine. « Nous avons été vraiment concentrés.