La FDA bloque la vente de 55 000 e-cigarettes aromatisées

La Food and Drug Administration (FDA) a bloqué la vente de plus de 55 000 e-cigarettes aromatisées jeudi. C’est la première fois qu’elle interdit des produits de ce type depuis qu’elle a commencé à exiger des fabricants qu’ils demandent un examen préalable à la mise sur le marché en septembre dernier.

La FDA a émis des ordonnances de refus de commercialisation pour les produits des systèmes électroniques de distribution de nicotine (ENDS), affirmant qu’ils constituent une menace pour la santé publique des jeunes aux États-Unis. Sur les plus de 55 000 produits concernés par la décision, ceux qui ne sont pas encore vendus ne peuvent pas être introduits sur le marché, et ceux qui sont déjà sur le marché doivent être retirés ou risquent d’être mis en application.

Les défenseurs de la santé se sont plaints que l’action ne couvrait pas les produits de grande marque comme Juul, mais l’agence a déclaré que d’autres décisions allaient être prises.

“Veiller à ce que les nouveaux produits du tabac fassent l’objet d’une évaluation par la FDA est un élément essentiel de notre objectif de réduction des maladies et des décès liés au tabac“, a déclaré le Dr Janet Woodcock, commissaire par intérim de la FDA. ” Nous savons que les produits du tabac aromatisés sont très attrayants pour les jeunes, c’est pourquoi l’évaluation de l’impact de l’utilisation potentielle ou réelle par les jeunes est un facteur essentiel dans notre prise de décision concernant les produits qui peuvent être commercialisés “. ”

Bien que les produits d’e-cigarette soient souvent commercialisés comme des outils pour aider les adultes à arrêter de fumer des cigarettes, les experts de la santé tirent la sonnette d’alarme depuis des années sur une hausse alarmante de l’utilisation chez les enfants et les adolescents.

Les ventes américaines d’e-cigarettes ont augmenté de près de 300 % entre novembre 2016 et août 2019, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Près de 20% des lycéens et près de 5% des collégiens ont déclaré avoir utilisé des produits de vapotage en 2020, selon une recherche publiée dans la revue JAMA Network Open.

Beaucoup soulignent les saveurs sucrées et les emballages flashy de ces produits comme la preuve que les entreprises savent exactement à qui elles s’adressent.

Les produits d’e-cigarette aromatisés sans tabac concernés par la décision de jeudi – qui comprennent des parfums tels que Crumble aux pommes, Dr. Cola et Cinnamon Toast Cereal – sont fabriqués par trois sociétés : JD Nova Group LLC, Great American Vapes et Vapor Salon.

Matthew Myers, président de la Campaign for Tobacco-Free Kids, a déclaré que la décision était un pas dans la bonne direction, mais qu’elle n’allait pas assez loin.

“L’action de la FDA ne couvre qu’une fraction des plus de 6,5 millions de produits du tabac pour lesquels la FDA a reçu des demandes de commercialisation, et elle n’inclut aucune des marques d’e-cigarettes ayant une part de marché significative ou qui sont les plus populaires auprès des enfants, comme Juul, la marque numéro un pour les jeunes“, a déclaré M. Myers à CNN dans un communiqué.

La FDA a déclaré qu’elle se frayait un chemin à travers ces demandes, soumises par 500 entreprises avant la date limite de septembre 2020 pour que les nouveaux produits du tabac présumés fassent l’objet d’un examen préalable à la mise sur le marché.

L’agence est chargée de déterminer si ces produits “présentent un avantage pour les fumeurs adultes suffisant pour surmonter la menace pour la santé publique que représentent les niveaux alarmants et bien documentés de consommation de ces produits par les jeunes”. ”

“ Les produits ENDS aromatisés sont extrêmement populaires auprès des jeunes, plus de 80 % des utilisateurs d’e-cigarettes âgés de 12 à 17 ans utilisant l’un de ces produits “, a déclaré Mitch Zeller, directeur du Centre pour les produits du tabac de la FDA. “Les entreprises qui veulent continuer à commercialiser leurs produits ENDS aromatisés doivent disposer de preuves solides et fiables montrant que le bénéfice potentiel de leurs produits pour les fumeurs adultes l’emporte sur le risque important connu pour les jeunes.”

En février 2020, l’administration Trump a promulgué une “interdiction des arômes“, établissant que la Food and Drug Administration donnerait la priorité à l’application de la loi contre les produits de vapotage aromatisés et à base de cartouches.

Comme les vapes jetables, certains e-liquides et les produits aromatisés au tabac et au menthol ont été exemptés de cette politique, les experts de la santé ont exprimé la crainte qu’elle ne fasse que rediriger les utilisateurs vers ces produits disponibles.

“En 2020, plus d’un million de collégiens et de lycéens ont utilisé des e-cigarettes au menthol, dont 44,5 % des jeunes qui ont utilisé des produits aromatisés à cartouche préremplie comme Juul“, a déclaré M. Myers.

La décision de la FDA “ne remplace pas une action globale visant à éliminer toutes les e-cigarettes aromatisées, y compris les produits aromatisés au menthol qui sont populaires auprès des enfants et largement utilisés par eux”, a-t-il ajouté.

La FDA a noté que l’examen scientifique des e-cigarettes au menthol, par opposition aux autres e-cigarettes aromatisées sans tabac, soulève des “considérations uniques“.

Bien que les produits au menthol n’aient pas été inclus dans la décision de jeudi, l’évaluation de ces demandes par la FDA tiendra compte de la même question : Les avantages pour les utilisateurs adultes l’emportent-ils sur les risques pour les jeunes ?