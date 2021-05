La FDA enquête sur les interférences des stimulateurs cardiaques MagSafe et iPhone 12, affirme que le risque pour le patient est faible

Plus tôt cette année, une étude du Heart Rhythm Journal a indiqué que la technologie MagSafe de l’iPhone 12 pourrait désactiver les stimulateurs cardiaques dans certaines situations. Apple a abordé ces préoccupations dans un document d’assistance, et maintenant, la Food and Drug Administration américaine a publié sa propre mise à jour sur la question.

Dans une annonce à la presse cette semaine, la FDA a écrit qu’elle avait mené ses propres tests pour confirmer les résultats d’études antérieures sur l’impact de MagSafe sur les dispositifs médicaux implantés. L’administration affirme que «le risque pour les patients est faible» et qu’elle «n’a connaissance d’aucun événement indésirable associé à ce problème pour le moment.

Cela étant dit, la FDA note qu’il existe plusieurs précautions que les gens peuvent prendre:

Garder les appareils électroniques grand public, tels que certains téléphones portables et montres intelligentes, à six pouces des dispositifs médicaux implantés. S’abstenir de transporter des appareils électroniques grand public dans une poche au-dessus du dispositif médical. Parlez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions concernant les aimants dans l’électronique grand public et les dispositifs médicaux implantés.

À l’avenir, la FDA avertit que les patients doivent être conscients que «le nombre d’appareils électroniques grand public devrait augmenter avec le temps». Les personnes portant des dispositifs médicaux implantés devraient toujours consulter leurs fournisseurs de soins de santé pour «comprendre ce risque potentiel et les techniques appropriées pour une utilisation en toute sécurité».

Jeff Shuren, MD, JD, directeur du Center for Devices and Radiological Health de la FDA, a déclaré:

À la suite de ces actions, nous prenons aujourd’hui des mesures pour fournir des informations aux patients et aux prestataires de soins de santé afin de nous assurer qu’ils sont conscients des risques potentiels et peuvent prendre de simples mesures proactives et préventives. Nous pensons que le risque pour les patients est faible et l’agence n’est au courant d’aucun événement indésirable associé à ce problème pour le moment. Cependant, le nombre d’appareils électroniques grand public dotés d’aimants puissants devrait augmenter avec le temps. Par conséquent, nous recommandons aux personnes portant des dispositifs médicaux implantés de parler à leur fournisseur de soins de santé pour s’assurer qu’ils comprennent ce risque potentiel et les techniques appropriées pour une utilisation sûre.

Dans son document d’assistance au début de cette année, Apple a expliqué que les aimants de l’iPhone 12 et des accessoires MagSafe «pourraient interférer avec les appareils médicaux», mais que les appareils iPhone 12 ne «présentent pas un plus grand risque d’interférences magnétiques avec les appareils médicaux que les modèles d’iPhone précédents. .

Vous pouvez lire le rapport complet de la FDA ici.

