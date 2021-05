La FDA envisage d’approuver le médicament contre la maladie d’Alzheimer sans essais finis ni preuve de son efficacité ⋆ .

Il n’y a pas encore de remède pour la maladie d’Alzheimer, qui touche environ six millions de personnes aux États-Unis, mais la FDA envisage d’approuver un médicament partiellement étudié qui vise à atteindre cet objectif. Le programme télévisé du dimanche de Sinclair, «Full Measure with Sharyl Attkisson», a enquêté sur l’histoire.

«Les seuls médicaments approuvés pour traiter les symptômes de la maladie d’Alzheimer et ne modifient pas l’évolution progressive et fatale de la maladie», a rapporté Attkisson.

Un nouveau médicament appelé aducanumab, qui serait administré par injection toutes les quatre semaines, serait le premier à traiter la cause profonde de la maladie d’Alzheimer. Cependant, certains analystes affirment que les données montrent que l’aducanumab ne fonctionne pas.

“Le problème est que, tout d’abord, les données ne sont pas là pour montrer que le médicament fonctionne … l’agence était sur le point de favoriser l’approbation de ce médicament alors que les preuves ne soutenaient tout simplement pas cette conclusion”, a déclaré le Dr Michael Carome, qui dirige le groupe de recherche en santé du chien de garde Public Citizen.

Il y a deux ans, le fabricant de l’aducanumab, Biogen, a mené «deux grandes études cliniques sur des milliers de personnes», a rapporté Attkisson.

«Mais en mars 2019», a déclaré Carome, «la société a annoncé qu’elle arrêtait ces deux essais parce qu’une analyse à mi-parcours de cette étude, appelée analyse intermédiaire, a montré qu’il serait« futile »de continuer, ce qui signifie que s’ils continuaient les essais jusqu’à leur achèvement prévu, le résultat attendu serait que les médicaments ne fonctionnent pas. Et donc ne la continuons pas car ce serait vain de le faire.

Cependant, neuf mois plus tard, Biogen a déclaré avoir réexaminé les données avec la FDA et déterminé que l’aducanumab fonctionnait, de sorte qu’ils ont poursuivi le processus d’approbation.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était courant pour une société pharmaceutique de poursuivre le processus d’approbation avec les résultats d’études incomplètes, Carome a déclaré: «C’est rare, et il est certainement rare que ce type de preuves serve de base à une éventuelle approbation de la FDA.»

En novembre 2020, la FDA a organisé une réunion de conseillers pour envisager d’approuver l’aducanumab.

Samantha Budd Haeberlein, de Biogen, a déclaré lors de la réunion: «Compte tenu de l’ensemble des preuves, nous pouvons conclure que le profil bénéfice-risque de l’aducanumab est favorable et prolonge potentiellement l’indépendance des patients de plusieurs mois, voire quelques années, comme démontré dans notre étude à long terme. C’est important pour les patients, leurs proches et la société. »

Ce qui était inhabituel à propos de la réunion était que «au lieu que la FDA fournisse une analyse séparée et indépendante comme elle le fait habituellement, elle s’est associée à Biogen pour présenter un seul document d’information conjoint», a rapporté Attkisson.

Lors de la réunion, le Dr Billy Dunn, directeur du bureau des neurosciences de la FDA, a déclaré: «Lorsqu’elle est considérée seule, l’étude 302 semble être un coup de circuit, mais nous avons dû régler l’impact de la déclaration de futilité.»

Carome a fait remarquer: «Et cet examen biaisé était vraiment si frappant qu’il a conduit à des critiques très sévères de la part des membres du comité sur la façon dont le personnel de la FDA avait traité leur examen de la demande de Biogen.»

Il a poursuivi: «Ils ont critiqué la FDA pour son examen, pour sa collaboration avec Biogen pour rédiger ces analyses. Et le résultat des analyses, ont-ils dit, était unilatéral, que vous sélectionniez des données à la volée, que vous utilisiez une approche qui était statistiquement et scientifiquement inappropriée. “

Le Dr Scott Emerson, un conseiller de la FDA, a déclaré: «J’ai été très, très, très perturbé par certaines des analyses qui ont été envisagées … Cette analyse semble être sujette à l’erreur du tireur d’élite du Texas, un nom pour la blague de quelqu’un qui a tiré pour la première fois. un fusil de chasse dans une grange et ensuite peindre une cible autour des trous de balle. “

Le résultat de la réunion «a été quasi unanime. Au moins 10 et peut-être avec une abstention ont déclaré: “ Il n’y a pas ici de preuves suffisantes pour justifier l’approbation de ce médicament et ce que la FDA doit faire est d’exiger un autre essai randomisé contrôlé par placebo de grande envergure avant de permettre à ce médicament d’être considéré pour approbation, «», A déclaré Carome.

Concernant l’équilibre délicat entre vouloir que la FDA approuve rapidement les médicaments mais aussi être trop amical avec les sociétés pharmaceutiques, Carome a commenté: «Le Congrès a certainement adopté des lois qui ont encouragé et favorisé la collaboration entre des agences comme la FDA et les industries qu’elles réglementent. Cela fait certainement partie du problème. Le Congrès a également adopté des lois qui ont affaibli les normes utilisées par la FDA pour l’approbation des médicaments et des dispositifs médicaux. »

«Le groupe de Carome a envoyé une série de lettres demandant des enquêtes sur ce qu’il appelle la« collaboration étroite sans précédent »entre la FDA et Biogen qui« compromettait dangereusement l’indépendance et l’objectivité des cadres supérieurs et des évaluateurs cliniques »», a rapporté Attkisson.

La FDA a répondu, insistant sur le fait que ses «interactions avec les sponsors [drug companies] sont d’une importance cruciale pour le développement de médicaments… [and] essentielle pour fixer des objectifs et des attentes clairs… l’absence de ces interactions retarderait considérablement la disponibilité de médicaments efficaces pour les patients qui en ont besoin.

Carome a expliqué le prix de l’aducanumab. «Ils ont prévu que le prix annuel qu’ils factureraient pour le médicament s’il était approuvé serait d’environ 50 000 $ par année. Et donc à 10 millions de patients, 50 000 $ par an, cela représenterait environ un demi-billion de dollars par an. Et cela pourrait conduire à des impacts économiques extraordinaires sur notre système de santé, à la faillite du programme Medicare, à la faillite des patients en termes de copay qu’ils auraient encore à payer. Et si le médicament ne fonctionne pas, à un coût élevé, cela crée beaucoup de faux espoirs pour des millions de patients et leurs familles. »

Au cours de la controverse, la décision finale de la FDA sur l’aducanumab a été reportée en mars, mais est désormais attendue en juin.

Biogen a refusé les demandes d’entrevue d’Attkisson.