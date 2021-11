La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin Pfizer-BioNTech pour les enfants dès l’âge de 5 ans malgré le fait que son comité consultatif lié à Pfizer était au courant de nombreux événements indésirables qui ont été signalés dans les essais cliniques de Pfizer pour enfants, y compris les événements indésirables qui ont été déterminés comme étant « liés » à l’essai clinique du vaccin. Le dossier d’information pour la réunion du comité consultatif de la FDA montre que les conseillers de la FDA ont utilisé des études cliniques parrainées par BioNTech et menées par ou soutenues par Pfizer pour approuver le vaccin pour les jeunes enfants. Parlez d’un conflit d’intérêts ! NATIONAL FILE a rendu compte des connexions massives du comité consultatif de la FDA avec Pfizer et de la façon dont les membres du comité ont travaillé pour Pfizer et gagnent de l’argent grâce au vaccin Pfizer. Alors, quels types d’événements indésirables ont été découverts dans les essais cliniques chez les enfants ? Le dossier d’information de la réunion du comité consultatif, publié par la FDA, montre que les essais cliniques ont trouvé des maladies « connexes », y compris la lymphadénopathie, l’arthralgie, la paresthésie, le tic nerveux, l’hématochézie (caractérisée par des selles sanglantes, qui ont envoyé le participant au « service d’urgence ») pyrexie (fièvre), neutropénie (faible nombre de globules blancs), réaction d’hypersensibilité, œdème de Quincke et éruptions cutanées. Pendant ce temps, un cas de purpura de Henoch-Schoenlein, trouble des vaisseaux sanguins, a été signalé, mais a été commodément classé comme « non lié » à l’expérience du vaccin.

Voici le « Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting 26 octobre 2021 Briefing Document » publié par la FDA. La page 15 présente une « APERÇU DES ÉTUDES CLINIQUES ». Deux études cliniques sont répertoriées. La première étude clinique répertoriée est « Etude d’enregistrement de phase 1/2/3 C4591001 », qui a été parrainée par BioNTech et menée par Pfizer. L’autre étude clinique répertoriée est « Etude pédiatrique de phase 1/2/3 C4591007 », qui est répertoriée comme étant parrainée par BioNTech et soutenue par Pfizer. « Etude pédiatrique c4591007 » est une étude en cours et elle a été utilisée par la FDA pour l’approbation du vaccin pour les enfants de 5 à 12 ans. C’est vrai. Les données de la réunion de la FDA ont été tirées d’une étude en cours menée par les mêmes fabricants du vaccin. Les informations ci-dessous proviennent de l’examen par le FDA Briefing Packet de l’étude pédiatrique Pfizer C4591007.

À LA PAGE 39, le document de la FDA indique (c’est nous qui soulignons) : « La lymphadénopathie est considérée comme une réaction indésirable au vaccin et est noté comme tel dans la fiche d’information sur l’EUA. Parmi environ 2 250 enfants âgés de 5 à < 12 ans randomisés 2:1 pour recevoir BNT162b2 ou un placebo, à la date de clôture des données (06 septembre 2021), 13 participants (0,9%) dans le groupe BNT162b2 et 1 participant (0,1%) dans le groupe placebo ont eu des événements de lymphadénopathie. La lymphadénopathie est une maladie des ganglions lymphatiques. À la page 40, le document indique que « la lymphadénopathie a été identifiée comme étant liée au BNT162b2 chez les personnes de ≥12 ans et elle est également observée dans le groupe d'âge pédiatrique de 5 à <12 ans ». Le document indique que « Un participant du groupe BNT162b2 avait un EI connexe de arthralgie légère (douleur à l’articulation du coude droit), avec un début le même jour que la dose 2 (administrée dans le muscle deltoïde gauche), qui a été signalée comme résolue le lendemain. Le document indique que « Un participant du groupe BNT162b2 avait un EI connexe de paresthésie modérée (picotements bilatéraux des membres inférieurs) avec apparition 1 jour après la dose 2 et signalés comme récupérés/résolus 3 jours après l’apparition. Le document indique que « Dans le groupe BNT162b2, un trouble psychiatrique événement de tic a été signalé chez 1 participant : un participant du groupe BNT162b2 a présenté un EI de tic de grade 3 avec apparition 7 jours après la dose 2 et signalé comme en voie de récupération/résolution au moment de la coupure des données. L’EI a été considéré par l’investigateur comme étant lié à l’intervention de l’étude. » Le document note plus tard qu’« il y avait 6 participants (0,4%) dans le groupe BNT162b2 et 3 participants (0,4%) dans le groupe placebo ont eu des événements de lymphadénopathie.

À la PAGE 42, le document indique qu’un participant à l’essai a abandonné l’essai en raison d’un événement indésirable, déclarant « Un participant (0,1 %) du groupe BNT162b2 a interrompu la période de vaccination en raison d’un EI (détails dans la section 3.7.2) et deux participants (0,1 %) dans le groupe BNT162b2 et 1 participant (0,1 %) dans le groupe placebo se sont retirés de l’étude avant la visite d’un mois après la dose 2. Aucun de ces retraits n’a été signalé comme étant dû à un EI.

Un participant avait du sang qui passait par son anus, appelé hématochézie, caractérisé par des selles sanglantes. Le document indique qu’« un participant du groupe BNT162b2 a eu un EI lié non grave signalé par l’investigateur comme modéré hématochézie 4 jours après la dose 2. Le participant avait des selles positives à l’hème occulte ; a été vu au service des urgences et n’a subi aucun autre test ; et rentra chez lui et l’événement résolu le même jour sans séquelles. Ce participant avait des antécédents médicaux d’asthme et d’allergie non médicamenteuse et n’avait aucun autre EI signalé.

À la page 45, le document traite d’un sujet de test qui s’est retiré de l’essai après avoir développé une pyrexie sévère, ce qui signifie une fièvre sévère, ainsi qu’une neutropénie sévère, ce qui signifie une pénurie de globules blancs et des saignements des gencives. Le document indique que « Un participant s’est retiré en raison d’un EI de pyrexie sévère avec un début de 2 jours après la dose 1 considérée par l’investigateur comme étant liée à l’intervention de l’étude qui s’est résolue à 1 jour après le début. Le participant avait également neutropénie sévère (« aggravation par rapport à la ligne de base ») avec un début de 3 jours après la dose 1, considérée par l’investigateur comme étant liée à l’intervention de l’étude et rapportée comme étant résolue au moment de la date limite des données. Le participant avait des antécédents médicaux de neutropénie transitoire bénigne d’étiologie inconnue, de gingivite et d’otite moyenne. Avant l’inscription à l’étude, elle a subi un bilan hématologique complet (y compris pour une éventuelle leucémie) avec un nombre absolu de neutrophiles (NAN) de base de 480 ; l’hématologue n’a indiqué aucune préoccupation concernant la participation à l’étude. Après la dose 1 jour 2, elle a signalé une température de 40,1 °C. Sa température est revenue à la normale le lendemain. Deux jours après avoir reçu la dose 1, le participant avait un rendez-vous d’hématologie de routine planifié. Le participant avait un ANC de 20 et les plaquettes étaient normales. Aucun autre symptôme ou infection n’a été signalé à ce moment-là. Par la suite, au jour 19 après la dose 1, l’investigateur a été contacté par le soignant du participant qui a signalé le le participant avait des saignements des gencives pendant 1 semaine avant. Le jour 23, le participant a assisté à la visite 2 pour être vu par l’investigateur, a été signalé comme se portant bien et a subi une prise de sang de suivi qui a montré que l’ANC s’était amélioré à 70. La dose 2 n’a pas été administrée, et le le participant a été retiré de l’intervention de l’étude et reste dans le suivi de l’étude. Aucun autre EI n’a été signalé.

Le document indique qu’« un participant sans antécédents médicaux signalés dans le BNT162b2 avait un EI de type IV connexe réaction d’hypersensibilité caractérisé par une éruption cutanée sur le front, le lobe de l’oreille et l’avant-bras droit 3 jours après la dose 1. Un dermatologue a diagnostiqué l’éruption cutanée comme une réaction d’hypersensibilité de type IV et a qualifié l’éruption cutanée de « plaque, érythémateuse et croûtes minimes », et a prescrit des crèmes Triamcinolone et Benadryl . Aucun traitement concomitant interdit ou vaccin hors étude n’avait été administré. L’événement a été signalé comme étant résolu 18 jours après le début sans séquelles. Ce participant n’avait aucun autre EI signalé. Ce participant a reçu la dose 2 sans aucun EI supplémentaire signalé après la dose.

Le document indique que « Un participant du groupe BNT162b2 avait un EI connexe de œdème de Quincke modéré signalés comme un « œdème de Quincke périoral et périorbitaire dû à une réaction allergique » et une urticaire concomitante signalée comme « de l’urticaire du visage et du dos dus à une réaction allergique », tous deux avec un début de 2 jours après la dose 2, et ont été signalés comme résolus 2 jours après le début . Les antécédents médicaux du participant comprenaient une allergie passée (hypersensibilité avec éruption cutanée légère) à un vaccin, la maladie de Sever, une dermatite de contact et des allergies saisonnières. Ce participant n’a reçu aucun traitement concomitant interdit ou vaccin hors étude. Une analyse des cas d’œdème de Quincke signalés dans le groupe BNT162b2 incluait l’œdème de Quincke (voir ci-dessus) et l’urticaire (n=3). Deux des cas d’urticaire ont été considérés par l’investigateur comme étant liés à l’intervention de l’étude ; l’un est décrit ci-dessus (en même temps que l’œdème de Quincke).

Le document précise que «Éruptions cutanées ont été signalés chez 6 participants du groupe BNT162b2. Les éruptions cutanées considérées comme liées au BNT162b2 étaient toutes légères ou modérées : éruption maculopapuleuse, éruption maculaire, éruption papuleuse et éruption cutanée (n=1 chacune). L’éruption cutanée est considérée comme une réaction indésirable du vaccin et est noté comme tel dans la fiche d’information sur l’EUA.

À la page 47, le document détaille comment un cas de purpura de Henoch-Schoenlein, une maladie marquée par des saignements et des vaisseaux sanguins enflammés, a été commodément étiqueté comme « non lié » par l’essai clinique des fabricants de vaccins. Le document indique que « Un participant du groupe BNT162b2 a eu un événement non grave non lié signalé par l’investigateur comme Purpura d’Hénoch-Schoenlein… Un participant du groupe BNT162b2 a eu un EI non lié de purpura Henoch Schoenlein léger avec un début de 21 jours après la dose 1 et signalé comme étant en cours au moment de la date limite des données. Le participant a été traité avec des stéroïdes et des analgésiques. En raison de l’initiation des stéroïdes, le rendez-vous de la visite de l’étude 2 a été retardé. Cet événement a été précédé d’autres EI non liés : céphalées légères survenant à 10 jours après la dose 1 et résolues en 2 jours, et légère tuméfaction articulaire de la cheville droite survenant à 16 jours après la dose 1 et résolues en 3 jours. Ce participant n’avait aucun antécédent médical signalé et n’a reçu aucun traitement concomitant interdit ou vaccin hors étude. Au moment de la clôture des données, la dose 2 n’a pas été administrée.

Des « événements systémiques » négatifs et des effets indésirables ont été trouvés chez des enfants âgés de 5 à 12 ans et des personnes âgées de 16 à 25 ans dans les essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech :