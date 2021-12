La FDA fait face à une contestation judiciaire concernant les données d’approbation de COVID-19, selon un rapport

Un groupe à but non lucratif aura son jour devant le tribunal mardi lorsqu’il fera valoir que la Food and Drug Administration devrait publier tous les documents liés à l’approbation du vaccin COVID-19 de Pfizer/BioNtech, que la demande du plaignant pourrait prendre des décennies à produire, selon un rapport .

Les professionnels de la santé publique et de la médecine pour la transparence ont poursuivi la FDA en vertu d’une loi sur la liberté d’information et demandent plus de 400 000 pages supplémentaires sur le processus d’approbation, a rapporté .. La FDA a proposé de publier 12 000 pages d’ici la fin janvier et « un minimum » de 500 pages par mois à l’avenir, ce qui pourrait signifier qu’il pourrait s’écouler 2097 avant que tous les documents ne soient rendus publics, selon le rapport.

Les plaignants dans cette affaire veulent le tout dans les 108 jours, ce qui est symbolique car c’est le temps qu’ils disent qu’il a fallu à l’agence pour approuver le vaccin, selon le rapport.

La FDA a subi des pressions pour publier toutes les données sur son processus d’approbation du jab Pfizer COVID-19. (Photo de Jakub Porzycki/NurPhoto via .)

Aaron Siri, l’avocat représentant les plaignants, a posté sur son Substack qu’il est « dystopique pour le gouvernement de donner des milliards à Pfizer, de mandater les Américains pour prendre son produit, d’interdire aux Américains de poursuivre pour préjudice, mais de refuser pourtant de laisser les Américains voir les données sous-jacentes. son permis. »

Les responsables de la santé publique ont toujours déclaré que les vaccins disponibles sont sûrs et efficaces. Les vaccins ont d’abord été commercialisés dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. Le vaccin Pfizer a reçu l’approbation complète de la FDA le 23 août 2021. L’Université Johns Hopkins a déclaré que l’approbation complète est accordée lorsque l’agence amasse « encore plus de preuves scientifiques pour soutenir » leur utilisation.

Les politiciens des deux parties ont travaillé pour apaiser les doutes du public sur la sécurité des vaccins. Jusqu’à présent, les États-Unis ont administré 484 millions de doses de vaccins approuvés. Environ 60,8 % de la population a été complètement vaccinée.

Une seringue est préparée avec le vaccin Pfizer COVID-19 dans une clinique du centre de santé publique de Norristown à Norristown, Pennsylvanie, le mardi 7 décembre 2021. (AP Photo/Matt Rourke)

Le site Web des plaignants identifie le groupe comme un organisme à but non lucratif composé de professionnels des domaines médical et de la santé. Le groupe affirme ne prendre « aucune position sur les données autres que celles qui devraient être rendues publiques pour permettre à des experts indépendants de mener leurs propres examens et analyses ».

Jenna Greene, la journaliste de ., a écrit plus tôt que les plaignants comprennent 30 professeurs et scientifiques de diverses écoles, dont Harvard, Yale, UCLA et Brown.

L’audience de mardi aura lieu à Fort Worth, au Texas, devant le juge de district américain Mark Pittman, nommé par Trump.

Le rapport indique que le calendrier proposé par la FDA pour publier les documents pourrait ne pas être complètement vu par le public avant 2097. La FDA et le ministère de la Justice n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail de Fox News après les heures normales.

Le rapport a clairement indiqué que l’agence ne conteste pas la divulgation de l’information ; la seule source de discorde est le timing. Un responsable de la FDA a déclaré dans des documents judiciaires que l’agence devait procéder à un « examen ligne par ligne, mot par mot » avant de produire les documents et a déclaré qu’il fallait environ huit minutes pour examiner correctement chaque page, a rapporté .. Elle a également déclaré que le bureau qui traite les demandes de FOIA est en sous-effectif.

Plus tôt ce mois-ci, le représentant Ralph Norman, RS.C., a présenté une législation qui pourrait obliger la FDA à publier tous les documents relatifs au vaccin dans les 100 prochains jours.

La législation est une réponse directe à une demande faite le mois dernier par l’agence fédérale de prolonger la publication des données sur les vaccins COVID jusqu’à 55 ans.

« Comment un vaccin qui reçoit une approbation en 108 jours a-t-il maintenant besoin de 55 ans juste pour publier des informations ? » Norman a dit à Fox News. « Cela ressemble au début d’une très mauvaise blague. »

