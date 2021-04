La FDA Johnson & Johnson Vaccine Fiasco montre le régime réglementaire étouffant de l’agence ⋆ 10z viral

Une personne reçoit une dose du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson dans un centre de vaccination de Chicago, dans l’Illinois, le 6 avril 2021 (Crédit: Carlos Barria / .)

L’agence de réglementation entrave régulièrement le développement et l’utilisation des médicaments essentiels.

La semaine dernière, la Food and Drug Administration a rapporté que six femmes en âge de procréer qui avaient reçu le vaccin à dose unique Johnson & Johnson COVID avaient contracté une forme rare de coagulation sanguine dans le drainage veineux du cerveau – une associée à une faible numération plaquettaire. Malheureusement, l’un des six est décédé et un autre est dans un état critique au moment d’écrire ces lignes. La FDA a recommandé de «suspendre» l’utilisation du vaccin J&J jusqu’à ce que plus d’informations puissent être recueillies. Mais même s’il s’agissait de moins d’un événement sur un million – plus de 6 millions d’Américains ont reçu le vaccin J&J – et que le risque de caillots sanguins chez les femmes prenant des contraceptifs oraux est plus élevé, le comité consultatif établi par la FDA pour étudier le problème punted. Il a décidé de ne pas décider, d’attendre plutôt de voir si d’autres cas étaient signalés. Nous ne saurons peut-être jamais combien de personnes mourront du COVID qui auraient volontiers tenté leur chance avec le vaccin.

La FDA est également en train de décider d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin AstraZeneca COVID. Bien qu’il ait été largement utilisé dans le monde développé, les rapports de la même complication rare résultant du vaccin AstraZeneca – qui, comme le vaccin J&J, utilise un adénovirus comme vecteur – ont empêché la FDA d’approuver son utilisation. Pourtant, le gouvernement américain donne environ 4 millions de doses de son stock de vaccin au Mexique et au Canada.

La FDA ne permettra pas aux Américains d’agir sur leurs propres évaluations du risque de mourir du COVID par rapport au risque de complication de ces deux vaccins. Au lieu de cela, il a forcé le public à accepter l’évaluation des risques et des avantages de la majorité des membres de son comité consultatif. Et ce n’est pas nouveau: depuis plus de 80 ans, la FDA a enfreint le droit des gens à prendre leurs propres décisions vitales.

La FDA a obtenu le pouvoir de décider quels médicaments seront délivrés uniquement sur ordonnance et lesquels seront disponibles en vente libre en 1951. Ce pouvoir a refusé aux femmes un accès facile à la contraception d’urgence – la «pilule du lendemain» – pendant plus de douze ans, malgré la recommandations des groupes consultatifs d’experts et sa disponibilité en Europe. Il a finalement fallu une ordonnance du tribunal pour que les femmes aient accès au médicament sans restriction.

À ce jour, la FDA exige toujours une prescription de contraceptifs hormonaux, malgré les appels de l’American College of Obstetrics and Gynecology et de l’American Academy of Family Practice pour permettre aux femmes américaines de rejoindre les femmes de 102 autres pays qui reçoivent des pilules contraceptives au cours de la compteur.

Pendant des années, la FDA a privé les gens de l’accès à des antihistaminiques sûrs et non sédatifs sans ordonnance tout en leur permettant d’acheter des antihistaminiques sédatifs beaucoup plus dangereux en vente libre. Et la FDA entrave toujours les efforts pour lutter contre les décès par surdose de drogue en classant l’antidote de surdose naloxone sur ordonnance uniquement, même si elle admet tacitement qu’elle ne devrait pas nécessiter d’ordonnance.

Des tests auto-administrés à domicile pour diverses conditions médicales nécessitent l’approbation préalable de la FDA depuis 1976. La préoccupation paternaliste de la FDA envers les consommateurs a retardé ou bloqué l’accès des patients aux tests de grossesse à domicile, aux tests de dépistage du VIH à domicile, à domicile. tests de dépistage génétique et, plus récemment, tests COVID à domicile.

La procrastination de la FDA dans l’approbation des médicaments pour le marché, parfois influencée par des groupes d’intérêts spéciaux vocaux, fait souffrir ou mourir d’innombrables patients invisibles en attendant l’autorisation d’utiliser un médicament vital. Ce phénomène, connu sous le nom de retard de la drogue, a provoqué la désobéissance civile des militants du sida dans les années 1980 et inspiré le mouvement du «droit d’essayer» de la dernière décennie.

Les coûts élevés pour obtenir l’approbation de la FDA, en argent et en temps, sont responsables de ce que les économistes de la santé appellent la perte de médicaments, le phénomène par lequel les fabricants pharmaceutiques choisissent de ne pas investir dans le développement de nouveaux médicaments parce qu’ils ne croient pas pouvoir le faire. récupérer les coûts d’approbation considérables.

Outre les pressions politiques, comme l’a souligné l’économiste lauréat du prix Nobel Milton Friedman, les régulateurs de la FDA craignent les retombées de réactions indésirables potentielles aux médicaments approuvés. Pourtant, ils sont à l’abri des conséquences invisibles du retard et de la perte de médicaments, de sorte qu’ils sont incités à maintenir le statu quo.

Dans un livre blanc du Cato Institute, Michael F. Cannon et moi-même avons retracé l’histoire de la façon dont les organisations privées surveillaient, rapportaient et réglementaient les produits pharmaceutiques avant la Food, Drug, and Cosmetic Act de 1938. Des organisations telles que la US Pharmacopeial Convention et l’American Medical Association Council on Pharmacy and Chemistry s’est engagé dans les tests de sécurité et de qualité des médicaments sur le marché. Seuls les médicaments portant le sceau d’acceptation de l’AMA pouvaient être annoncés dans les différentes revues de l’AMA. Le laboratoire de chimie de l’AMA a testé en permanence la pureté et la composition des produits.

Le Conseil de l’AMA sur la pharmacie et la chimie a été fermé en 1955, alors que la FDA continuait d’accumuler une autorité incontestée pour réglementer les médicaments. Mais même aujourd’hui, l’AMA tient un registre des effets indésirables rapportés. Et d’autres organisations, des Consumer Reports aux compagnies d’assurance maladie en passant par les revues académiques et les agences de réglementation étrangères, surveillent en permanence et rendent compte de l’innocuité et de l’efficacité des médicaments et des vaccins. La FDA elle-même s’appuie sur des recherches et des essais menés dans le secteur privé.

En 2015 et à nouveau en 2019, les sénateurs Ted Cruz (R., Texas) et Mike Lee (R., Utah) ont présenté la loi sur la réciprocité pour une utilisation rationalisée des traitements de sauvetage (RESULT). La proposition permettrait aux consommateurs de choisir entre des médicaments approuvés par la FDA et des médicaments approuvés par les agences de réglementation d’un certain nombre de pays développés. Bien que cela soit trop respectueux envers les régulateurs de la FDA et n’offre pas assez de choix, ce serait quand même un pas dans la bonne direction. Mais il n’a pas réussi à sortir du comité les deux fois où il a été présenté.

La pandémie COVID-19 a fourni de nombreux exemples de la manière dont les réglementations et la stase bureaucratique peuvent empêcher une réponse rapide et agile à une urgence de santé publique. Pour faire face à l’urgence, la FDA a suspendu temporairement bon nombre de ses règlements et autres formalités administratives – un aveu tacite qu’ils bloquaient le chemin.

Si quelque chose de bon sort de la pandémie, que ce soit une reconnaissance généralisée que le 21e siècle n’a aucune utilité pour cette relique sclérosée et politisée de la planification centrale du 20e siècle.

Jeffrey A. Singer pratique la chirurgie générale à Phoenix, en Arizona, et est chercheur principal au Cato Institute.