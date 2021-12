La FDA lève l’interdiction de la pilule abortive

Le siège de la FDA à White Oak, Maryland, le 29 août 2020.

(Andrew Kelly/.)

Jeudi, l’administration Biden a abrogé définitivement les règles obligeant les femmes à se procurer des médicaments abortifs en personne, permettant aux patientes de recevoir des pilules par courrier plutôt que via des prestataires de santé spécialement certifiés en personne.

La décision de la FDA intervient après qu’elle a annoncé pour la première fois qu’elle suspendrait temporairement les règles en avril pendant la durée de la pandémie, annulant une politique de l’administration Trump que la Cour suprême a rétablie en janvier.

Dans une lettre adressée au Collège américain des obstétriciens et gynécologues en avril, la commissaire par intérim de la FDA, Janet Woodcock, a déclaré que l’agence avait constaté que permettre aux patients de recevoir des pilules abortives chimiques par télémédecine et par la poste n’augmenterait pas les risques et aiderait à atténuer la propagation du coronavirus. .

La décision de la FDA est la dernière étape d’un combat de plusieurs mois sur les règles d’obtention de la mifépristone, l’un des deux médicaments utilisés dans les avortements chimiques, la méthode d’avortement la plus couramment utilisée au cours des dix premières semaines de grossesse. En 2017, les médicaments abortifs représentaient 39% des avortements aux États-Unis, selon le Guttmacher Institute, un organisme de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

L’ACOG, l’American Medical Association, les démocrates du Congrès et d’autres groupes avaient appelé l’agence à lever définitivement les restrictions.

Les législateurs pro-vie et les groupes de défense se préparaient à la décision de la FDA et ont travaillé de manière proactive pour interdire les pilules ou les rendre plus difficiles à obtenir.

Les visites de télémédecine pour avortement chimique sont interdites dans 19 États, selon le New York Times, dont la plupart se trouvent dans le Sud et le Midwest. Six États ont interdit les pilules cette année seulement, tandis que sept États ont adopté des lois exigeant que les pilules soient obtenues en personne auprès d’un fournisseur. Quatre États ont adopté des lois pour limiter l’avortement chimique à moins de 10 semaines de gestation, selon le rapport.

Actuellement, les femmes qui vivent dans des États avec des restrictions sur l’utilisation de la télémédecine pour l’avortement doivent se rendre dans un État qui le fait, bien qu’elles ne soient pas obligées de se rendre dans une clinique. Ils peuvent recevoir les pilules à n’importe quelle adresse dans l’État. Cependant, on s’attend à ce que les défenseurs de l’avortement fassent pression pour trouver des moyens de rendre les pilules disponibles pour les patientes sans se déplacer. Les experts juridiques affirment que les avocats sont susceptibles de contester en justice les lois des États interdisant la télémédecine pour l’avortement.

