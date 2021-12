par Seth Hancock, Défense de la santé des enfants :

Le groupe à but non lucratif poursuivant la Food and Drug Administration des États-Unis pour la publication de documents liés à l’approbation du vaccin Comirnaty de Pfizer a calculé que cela ne devrait prendre que 12 semaines à l’agence avec 19 examinateurs travaillant à temps plein pour examiner et produire les documents.

Les responsables de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ont sauté le début des plaidoiries orales mardi alors qu’un tribunal de district fédéral a évalué si l’agence peut prendre 75 ans pour publier pleinement les documents sur le vaccin Comirnaty COVID de Pfizer, selon un avocat représentant les plaignants qui ont poursuivi la FDA pour les documents.

Un avocat du département américain de la Justice représentant la FDA a déclaré au tribunal de district américain du district nord du Texas que l’agence produira plus de 329 000 documents connexes aussi rapidement que possible, tout en protégeant les informations personnellement identifiables et les secrets commerciaux de Pfizer.

Les professionnels de la santé publique et de la médecine pour la transparence (PHMPT), le groupe à l’origine de la demande de la Freedom of Information Act (FOIA) et du procès ultérieur, recherche des données sur l’innocuité et l’efficacité, des rapports sur les effets indésirables et une liste des ingrédients vaccinaux actifs et inactifs.

PHMPT est un groupe de plus de 30 scientifiques, professionnels de la santé, professionnels internationaux de la santé publique et journalistes. Le procès du groupe soutient que la FDA surestime le temps nécessaire et manque de personnel pour le travail.

« En supposant une faible moyenne de 50 pages par heure et par personne, même pour examiner les centaines de milliers de pages estimées par la FDA, l’agence n’aurait besoin que de 19 examinateurs travaillant à temps plein pendant 12 semaines pour examiner et produire ces documents – ce qui est une infime fraction de ses quelque 18 000 employés », a déclaré PHMPT dans un mémoire juridique déposé lundi.

La veille des plaidoiries orales, la FDA a publié 14 dossiers de documents, le plus grand dossier comprenant 2 030 pages. PHMPT a publié une liste mise à jour qui montre les documents publiés depuis le 17 novembre.

La FOIA n’impose aucun calendrier de traitement particulier, seulement que le processus de l’agence demande « dès que possible », a déclaré la FDA dans un mémoire juridique déposé lundi.

« La question de fond reste toujours de savoir quel calendrier de traitement est ‘pratique’ pour l’agence », a déclaré la FDA.

Au rythme proposé par l’agence de 500 documents par mois, les derniers documents seraient publiés en 2096.

Un devis de Business Intelligence Associates, une société de découverte électronique, estime que 400 000 pages pourraient être produites dans les six à huit semaines pour un coût de 132 000 $, selon PHMPT.

PHMPT souhaite que les documents de la FDA soient publiés dans les 108 jours. C’est le même temps que la FDA a passé à examiner les documents réactifs pour « la tâche beaucoup plus complexe » de l’homologation du vaccin de Pfizer, a déclaré le groupe dans son action en justice.

L’avocat Aaron Siri, qui représente PHMPT, a déclaré :

« Les Américains doivent régulièrement produire des documents, payer des amendes et dépenser des ressources pour se conformer à la loi. Les tribunaux ne s’enquièrent pas de la capacité ou des ressources financières nécessaires pour se conformer à la loi – ils doivent s’y conformer.

« En fait, il serait risible qu’un accusé milliardaire se présente devant un tribunal et prétende à la pauvreté pour échapper à la production d’un document, mais c’est la position de la FDA. »

Le budget de la FDA pour l’exercice 2019 était de 6,1 milliards de dollars.

Dans le briefing de 64 pages de la FDA, l’agence a fait valoir qu’il lui fallait 75 ans pour rédiger et publier les documents par « équité » envers les autres demandeurs de la FOIA.

PHMPT a défini l’équité différemment dans son mémoire en réponse :

« L’équité donnerait à des millions d’Américains qui sont mandatés pour recevoir ce vaccin sans responsabilité aujourd’hui une assurance concernant l’examen de la FDA en permettant aux scientifiques indépendants d’accéder aux mêmes données que la FDA a examinées, sans les faire attendre des décennies.

« L’équité permettrait aux Américains blessés par le vaccin aujourd’hui, qui ne peuvent poursuivre Pfizer ou quiconque pour le préjudice, d’espérer que des scientifiques indépendants ayant accès à ces données pourront plus facilement développer des traitements pour leurs maladies.

« L’équité serait que nos autorités sanitaires fédérales allouent plus d’une personne passant quelques heures chaque mois à l’examen des documents de Pfizer pour divulgation publique après avoir donné à Pfizer plus de 17 milliards de dollars d’argent des contribuables pour développer et commercialiser le produit.

« Ce serait juste pour le peuple américain. »

Siri a noté qu’aucune décision n’avait été prise par le tribunal et qu’une transcription de l’audience de cette semaine devrait être publiée prochainement.

Le représentant américain Ralph Norman (RS.C.) a présenté plus tôt ce mois-ci un projet de loi qui obligerait la FDA à les libérer dans 100 jours.

