La FDA s’apprête à approuver le vaccin Pfizer plus tôt que prévu

La Food and Drug Administration (FDA) devrait approuver le vaccin COVID-19 à deux doses de Pfizer-Biotech un peu plus tôt que prévu. Selon le New York Times, l’administration vise à approuver l’utilisation du vaccin COVID-19 de Pfizer d’ici lundi. La publication a noté qu’il s’agirait d’un délai plus précoce pour l’homologation du vaccin, car ils avaient précédemment fixé une date limite non officielle pour son approbation pour la fête du Travail.

Le NYT a annoncé qu’il envisageait à l’origine de faire approuver le vaccin par la FDA d’ici vendredi. Cependant, la FDA et Pfizer étaient encore en négociations à ce moment-là. Alors qu’ils visent à le faire approuver d’ici lundi, le NYT a noté que certains proches de l’affaire (qui ne sont pas autorisés à en parler publiquement) ont déclaré que cela pourrait aller au-delà de lundi s’ils ont encore des détails à comprendre. Le NYT a contacté la FDA concernant ce rapport, mais ils ont refusé de commenter.

Une fois le vaccin Pfizer approuvé par la FDA, de nombreuses organisations publiques et privées peuvent commencer à mettre en œuvre des mandats de vaccination. Plus précisément, les universités et les hôpitaux pourront imposer les vaccinations une fois que le vaccin de Pfizer sera approuvé par la FDA. Cette approbation permettra également à Pfizer de demander à la FDA d’approuver l’utilisation d’une troisième dose comme injection de rappel. D’ici le 20 septembre, Pfizer devrait terminer ses données concernant l’utilisation de cette troisième dose de vaccin comme moyen de se protéger contre la maladie dans le cadre de la pandémie de COVID-19 en cours.

Mercredi, l’administration du président Joe Biden a déclaré que les adultes vaccinés devraient recevoir une troisième dose sous forme de rappel huit mois après avoir été complètement inoculés. NBC News a annoncé que les États-Unis commenceraient à distribuer des injections de rappel en septembre. Dans une déclaration qui a été signée par la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, la commissaire par intérim de la FDA, le Dr Janet Woodcock, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci et d’autres dirigeants américains de la santé, ils ont noté que l’immunité contre le COVID-19 avait diminué des mois après le vaccination initiale.

Ils ont déclaré qu’au milieu de la montée de la variante delta, “nous commençons à voir des preuves d’une protection réduite contre les maladies légères et modérées”. pourrait diminuer dans les mois à venir, en particulier chez ceux qui sont à risque plus élevé ou qui ont été vaccinés au cours des premières phases du déploiement de la vaccination. » Les Américains deviendront probablement éligibles pour recevoir une troisième dose de vaccin COVID-19 à partir de la semaine du 20 septembre.