La FDA veut maintenant publier les documents sur les vaccins Pfizer pendant 75 ans

par Michael Nevradakis, Ph.D., Défense de la santé des enfants :

La Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis dit maintenant qu’il lui faut 75 ans – contre 55 ans initialement demandés par l’agence – pour publier intégralement les versions expurgées de tous les documents liés à l’approbation par l’agence du vaccin Comirnaty COVID-19 de Pfizer.

Dans un mémoire juridique déposé le 7 décembre, la FDA a déclaré que 59 000 pages de documents supplémentaires, non incluses dans les documents antérieurs de l’agence, devaient être traitées. L’agence n’a pas expliqué pourquoi ces documents avaient initialement été ignorés.

L’agence a déclaré qu’elle pouvait publier un premier lot d’environ 12 000 pages d’ici la fin janvier. Au-delà de cette date, la FDA a déclaré qu’elle ne pouvait traiter et divulguer que 500 pages de documents par mois.

Cela signifierait que l’intégralité du cache de documents ne serait pas entièrement publiée avant 2096. Le calendrier initial de la FDA aurait signifié que la publication des documents ne serait pas terminée avant 2076, soit dans 55 ans.

La FDA n’a pas divulgué les critères qu’elle utilisera pour sélectionner les 12 000 premières pages de documents, ni comment l’agence priorisera la publication de ces pages, ou de pages supplémentaires à l’avenir.

Les documents en question découlent d’une demande de la Freedom of Information Act (FOIA) déposée en août par les professionnels de la santé publique et de la santé pour la transparence (PHMPT).

Dans sa demande FOIA, le groupe a demandé à la FDA de publier « toutes les données et informations pour le vaccin Pfizer », y compris les données d’innocuité et d’efficacité, les rapports d’effets indésirables et une liste des ingrédients actifs et inactifs.

Dans un dossier soumis à un juge fédéral en novembre, le département américain de la Justice (DOJ), plaidant au nom de la FDA, a initialement affirmé que l’agence pouvait traiter quelque 329 000 pages de documents à un rythme de seulement 500 pages par mois, afin d’avoir le temps de rédiger des documents légalement exemptés.

Selon le DOJ, ce matériel comprend « des informations confidentielles sur les affaires et les secrets commerciaux de Pfizer ou de BioNTech et des informations personnelles sur la vie privée des patients qui ont participé aux essais cliniques ».

L’avocat Aaron Siri, qui représente PHMPT, a demandé à la FDA de publier les documents dans les 108 jours – le temps nécessaire à la FDA pour autoriser le vaccin Comirnaty.

Remarquant la dernière demande de la FDA de prolonger le délai de 55 à 75 ans, Siri a déclaré :

« [I]Si vous trouvez ce que vous lisez difficile à croire, c’est parce qu’il est dystopique pour le gouvernement de donner des milliards à Pfizer, de mandater les Américains pour prendre son produit, d’interdire aux Américains de poursuivre pour préjudice, mais de refuser pourtant de laisser les Américains voir les données sous-jacentes à ses licence.

« La leçon encore une fois est que les droits civils et individuels ne devraient jamais être subordonnés à une procédure médicale. »

Avant la demande de la FDA pour les 20 années supplémentaires, le représentant américain Ralph Norman (RS.C.), le 2 décembre, a introduit une législation qui obligerait l’agence à publier tous les enregistrements d’informations liés aux vaccins Pfizer COVID dans les 100 jours.

Arguments oraux prévus pour le 14 décembre

PHMPT, un groupe composé de plus de 30 professionnels de la santé et de la santé publique et de scientifiques d’institutions telles que Harvard, Yale et UCLA, a initialement demandé un traitement accéléré de sa soumission FOIA sur la base d’un « besoin impérieux » pour la publication rapide de les documents en question.

Lorsque, en septembre, la FDA a refusé la demande, la société de Siri, Siri & Glimstad, a déposé une plainte contre l’agence au nom de PHMPT. La poursuite a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord du Texas.

Le PHMPT a fait valoir que la publication des documents est une question d’urgence à un moment où des millions d’Américains sont confrontés à l’obligation de se faire vacciner ou à des répercussions.

Comme indiqué dans le mémoire le plus récent de PHMPT exigeant la production en temps opportun des documents :

« L’objectif de la FOIA est la transparence du gouvernement. Dans plusieurs affaires récentes, en respectant l’exigence de la FOIA de « rendre les dossiers rapidement disponibles », les tribunaux ont demandé aux agences, y compris la FDA, de produire 10 000 pages ou plus par mois, et ces affaires n’impliquaient pas une demande aussi importante – c’est-à-dire , les données sous-jacentes à la licence d’un produit sans responsabilité que le gouvernement fédéral exige que presque tous les Américains reçoivent.

Dans son dernier mémoire, la FDA a cité plusieurs raisons justifiant son calendrier de divulgation proposé.

La FDA a affirmé que son Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques, qui conserve les dossiers en question, ne compte que 10 membres du personnel, dont deux sont « nouveaux ».

De plus, la FDA a fait valoir qu’un taux de publication accéléré des documents en question détournerait «des ressources importantes du traitement d’autres demandes FOIA qui sont également en litige», ainsi que d’autres demandes FOIA en attente soumises avant celle de PHMPT.

Selon Siri, les mémoires de réponse des deux parties sont attendus le 13 décembre et une plaidoirie suivra devant le tribunal le 14 décembre.

