La FDA vient d’approuver son médicament de perte de poids qui est appelé un changeur de jeu – .

Le taux d’obésité aux États-Unis augmente à un rythme absolument incroyable. On estime qu’environ 40 % de tous les adultes aux États-Unis sont obèses, et 30 % supplémentaires sont au moins en surpoids. Les statistiques sont troublantes, en particulier avec le nombre de maladies liées à un poids corporel élevé. Être en surpoids ou obèse augmente considérablement les risques de développer un diabète de type 2, une hypertension artérielle, des troubles du sommeil, des maladies cardiaques et même certains cancers.

Malheureusement, de nombreux facteurs sociétaux ont entravé les efforts visant à promouvoir la forme physique. Nous sommes entourés d’innombrables options de repas, et certains des plus malsains sont souvent aussi les plus faciles à obtenir et les moins chers. L’habitude travail-travail-travail de nombreux Américains ne laisse souvent pas beaucoup de place à une routine d’exercice, surtout lorsque la majorité des adultes déclarent se sentir chroniquement stressés. C’est une combinaison de facteurs qui rend incroyablement facile de prendre du poids et plus difficile à perdre. Aujourd’hui, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé un nouveau médicament pour le traitement de l’obésité, mais ce n’est en fait pas nouveau du tout.

Le médicament s’appelle Wegovy, et il a déjà été approuvé pour le traitement du diabète de type 2. Le composé de Wegovy qui fait le gros du travail s’appelle sémaglutide, et c’est un analogue d’une hormone naturelle qui peut affecter la sensation de faim. Ses propriétés en font une option pour les personnes souffrant de diabète (s’ils peuvent gérer les effets secondaires), et comme de plus en plus de patients ont été traités avec le médicament, les médecins ont signalé une perte de poids spectaculaire comme effet secondaire positif.

Comme c’est souvent le cas lorsqu’une entreprise réalise qu’un de ses médicaments peut être utile pour le traitement de plusieurs maladies, le géant pharmaceutique Novo Nordisk a décidé de demander l’approbation du sémaglutide dans le traitement de l’obésité également. La FDA a maintenant donné le feu vert au médicament. Dans les essais, le médicament – en combinaison avec un régime alimentaire et de l’exercice – a aidé les patients à perdre plus de 12% de poids de plus que ceux qui ont pris un placebo avec les mêmes changements de mode de vie.

Aussi prometteur que ce médicament puisse paraître, il n’est pas sans risques. Les effets secondaires peuvent inclure la diarrhée, les vomissements, les maux de tête et les douleurs abdominales. Dans les essais sur les animaux du médicament, des tumeurs de la thyroïde sont apparues dans certains cas, bien que ces mêmes tumeurs ne soient pas apparues dans les essais sur l’homme. Néanmoins, le médicament portera un avertissement sur la boîte indiquant qu’il peut augmenter les chances de développer des tumeurs thyroïdiennes.

En fin de compte, à part les rares conditions médicales qui empêchent le corps de perdre du poids indépendamment du régime alimentaire et de l’exercice, la meilleure solution à l’obésité est un régime pauvre en aliments transformés et en sucres et riche en plantes et en protéines de haute activité physique. Il est souvent difficile de changer votre mode de vie pour mettre l’accent sur ces facteurs, mais cela devrait toujours être votre premier pas si vous êtes déterminé à perdre du poids. Un médicament contre l’obésité peut-il aider? Oui, c’est possible, mais ce n’est pas une coïncidence si dans les essais de médicaments, il a été prescrit avec une modification du régime alimentaire et de l’exercice.

