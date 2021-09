La FEC rejette la plainte selon laquelle la presse aurait contribué à la campagne Clinton avec une couverture favorable

in

La Commission électorale fédérale (FEC) a rejeté une plainte qui accusait la campagne d’Hillary Clinton de 2016 d’avoir enfreint la loi en sollicitant une couverture médiatique favorable de certains membres de la presse avant l’élection présidentielle de 2016.

La plainte, déposée par Tony Dane de Front Royal, en Virginie, a été rejetée à l’unanimité par 6-0. Plusieurs organes de presse et journalistes – dont Maggie Haberman du New York Times, John Harwood de CNN (qui a travaillé pour CNBC en 2016), Politico, The Hill et NBC Universal – ont été mentionnés dans la plainte de Dane.

Comme « preuve de coordination » entre Hillary for America et les journalistes de différentes organisations de presse, Dane a cité des reportages et des e-mails, dont beaucoup ont été obtenus en octobre 2016 lorsque Wikileaks a partagé une mine d’e-mails de membres de la campagne de Clinton.

Parmi les articles de journaux mentionnés, Dane a spécifiquement souligné un article intitulé “EXCLUSIF : une nouvelle fuite de courrier électronique révèle la relation de presse confortable de la campagne Clinton” du journaliste d’Intercept Glenn Greenwald. Dans la plainte, Dane note que l’histoire de Greenwald concerne “la relation avec des journalistes amicaux avec lesquels la campagne Hillary for America peut planter une histoire”, ajoutant que Haberman “a publié deux histoires au nom de la campagne Hillary for America”.

Selon Dane, les histoires de Haberman sont “une coordination claire avec la campagne Hillary for America et elles doivent être rapportées sur le rapport FEC de la campagne Hillary for America”.

Dane a également inclus un article de The Observer, qui, selon Dane, “déclare comment les membres du personnel de la campagne ont été formés à une manière légale de se coordonner avec les super PAC”. Dane a également insisté sur le fait que si la campagne de Clinton était capable de trouver “une échappatoire, la coordination doit toujours être signalée sur les dossiers de la FEC”.

Dane a également accusé le New York Times d’avoir autorisé “des individus de la campagne Hillary for America à éditer des citations, peut-être sans précédent pour le journal”, se référant au Times comme “un substitut de la campagne Hillary for America”.

En concluant sa plainte, Dane a supplié la FEC de « mettre fin à ces efforts et d’exiger une divulgation complète » de la campagne de Clinton avant les élections de 2016.

Concernant la plainte, Dana Green, un consultant juridique du Times, a écrit à la FEC en 2018 et a déclaré: “Nous pensons qu’il est évident à la lecture de la plainte qu’elle est sans fondement.”

“Les pièces jointes à la plainte ne corroborent pas les affirmations de M. Dane et les deux articles que Mme Haberman a identifiés dans la plainte de M. Dane ne sont manifestement pas des communications ou des contributions coordonnées à la campagne Clinton soumises à la Federal Election Campaign Act de 1971, telle que modifiée “, a ajouté Green dans sa lettre envoyée à Claudio Pavia de la FEC.