La Fed a finalement créé l’inflation… et maintenant elle va faire exploser le système financier

Quelles sont les chances que la Fed puisse réussir à dégonfler cette bulle actuelle ?

La Fed a finalement réussi à créer son inflation tant désirée… et la grande ironie est qu’elle fera probablement exploser le système financier.

Depuis des décennies, la Fed a soutenu qu’elle devrait maintenir les taux d’intérêt à zéro… et continuer à imprimer des centaines de milliards de dollars, car elle voulait que l’inflation atteigne « 2 %».

C’est pourquoi la Fed a fait ce qu’elle a fait après le krach technologique, le krach immobilier et le krach ____. Chaque fois que quelqu’un soulignait que les politiques monétaires de la Fed créaient une autre bulle encore plus grande, la Fed nous disait : «Nous devons continuer à faire ce que nous faisons jusqu’à ce que l’inflation atteigne 2 % ! »

Le tout était une blague. Après tout, comment pouvez-vous créer une inflation de 2 % et vous assurer qu’elle reste à 2 % ? Le gonflage n’est pas comme une voiture où vous pouvez atteindre la vitesse souhaitée, puis appuyer sur « régulateur de vitesse ».

Quoi qu’il en soit, la Fed a dépensé plus 7 000 milliards de dollars poursuivre cet objectif. Et maintenant que l’inflation est arrivée, il est clair que la Fed n’a aucune idée de ce qu’elle fait.

Les chiffres officiels de l’inflation affirment que l’inflation est de 6,8%. Cependant, tout le monde, y compris la Fed, sait que c’est de la fiction.

Le chiffre réel de l’inflation est bien supérieur à 9 %. Le Bureau of Labor Statistics s’en tire en déclarant que l’inflation n’est que de 6 % en affirmant que les prix des logements/abris n’ont augmenté que de 3 % au cours des 12 derniers mois. La réalité, en utilisant des données réelles, montre que les prix des logements ont augmenté de 19% et que les loyers des appartements ont augmenté de plus de 8%.

En termes simples, l’inflation réelle est bien supérieure à 6 %. Mais même le chiffre d’inflation de 6 % est systématiquement problématique.

La Fed prétend maintenant qu’elle doit resserrer les conditions monétaires pour arrêter l’inflation même qu’elle essaie de créer. Arrêter l’inflation signifie que la Fed doit augmenter ses taux. Mais le monde est inondé de dettes et une grande partie a été émise sur la base de taux à des niveaux EXTRAORDINAIRES.

Quelque 2 000 milliards de dollars de dette d’entreprise ont été émis aux États-Unis l’année dernière seulement. Le gouvernement américain a émis plus de 5 000 milliards de dollars supplémentaires. Donc, dès le départ, vous avez une dette de plus de 7 000 milliards de dollars qui a été émise alors que les taux étaient effectivement à zéro.

Comment cela va-t-il s’adapter aux taux à 1% ? 2% ? Plus haute?

Pour les obligations avec des rendements aussi bas, chaque fois que la Fed augmente les taux, il y a un impact dramatique. N’oubliez pas que le rendement des bons du Trésor américain représente le taux de rendement « sans risque » par rapport auquel l’ensemble du système financier est évalué.

Ainsi, lorsque la Fed augmente ses taux, ces 7 000 milliards de dollars doivent s’ajuster en conséquence. Cela signifie que les prix des obligations chutent et que leurs rendements augmentent. Et s’ils augmentent suffisamment, les investisseurs commencent à faire défaut.

Et nous commençons tout juste ici.

Comme l’a récemment noté Lawrence McDonald, il y a dans le monde plus de 30 000 milliards de dollars de dette de plus avec des rendements inférieurs à 2 % par rapport à la dernière fois que la Fed a tenté de relever les taux.

Comment toute cette dette va-t-elle supporter des taux plus élevés ? Et si la Fed devait augmenter ses taux de plus de 2% pour arrêter l’inflation ? Qu’arrive-t-il à la montagne de dettes qui a été créée sur la BASE de rendements à 0 % ?

Si vous pensez que la Fed peut gérer cela avec succès, je voudrais souligner qu’elle n’a pas été en mesure de dégonfler la bulle technologique ni la bulle immobilière sans créer des crises à grande échelle.

Quelles sont les chances que la Fed puisse réussir à dégonfler cette bulle actuelle de tout… lequel est exponentiellement plus grand que les deux premiers ?

Regardez le tableau ci-dessous et vous me dites.

