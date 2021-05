La Fed a monétisé plus de la moitié de l’énorme dette fédérale en cas de pandémie ⋆ .

par Jim Hoft, The Gateway Pundit:

Le gouvernement américain continue d’enregistrer des déficits budgétaires massifs. Cela signifie qu’il doit vendre des obligations pour financer la dette. Alors, qui achète tous ces bons du Trésor?

La Réserve fédérale en achète beaucoup alors qu’elle continue de monétiser la dette fédérale toujours croissante. Entre mars 2020 et mars 2021, la banque centrale a monétisé plus de la moitié de l’énorme dette pandémique.

La banque centrale rend possible tout ce gouvernement et ces dépenses en créant une demande artificielle sur le marché obligataire. La Réserve fédérale achète des bons du Trésor sur le marché libre avec de l’argent créé à partir de rien. Cela soutient les prix des obligations et maintient les taux d’intérêt artificiellement bas. Sans cette intervention de la banque centrale, il n’y aurait pas assez de demande sur les marchés étrangers et nationaux pour absorber toutes les obligations que le Trésor américain a besoin de vendre. Les taux d’intérêt monteraient en flèche et rendraient le coût d’emprunt prohibitif.

Depuis mars 2020, le gouvernement fédéral a ajouté 4,7 billions de dollars à la dette nationale. Et comme l’a dit WolfStreet, la Réserve fédérale est devenue «sauvage» avec la monétisation de la dette.

La Fed a acheté 243 milliards de dollars de bons du Trésor américain au cours du seul premier trimestre de 2021. Depuis qu’elle a lancé QE Infinity en mars 2020, la Fed a acheté pour 2,44 billions de dollars d’obligations d’État américaines. En d’autres termes, la Fed a monétisé plus de la moitié de la dette américaine accumulée depuis le début de la pandémie.

Aucune autre entité n’a acheté plus d’obligations américaines que la Fed – ni des investisseurs étrangers, ni des banques américaines, ni même des entreprises et des particuliers américains.

La Réserve fédérale détient désormais un record de 17,6% de la dette nationale totale des États-Unis. La part de la dette américaine de la Fed a explosé, passant de 9,3% au premier trimestre 2020 à son niveau actuel.

La Réserve fédérale est le principal acteur du marché obligataire américain. Cela soulève une question importante: comment la banque centrale peut-elle même envisager de réduire le QE alors que le gouvernement fédéral a encore des milliards de dollars de dépenses à la baisse?

Le président Biden a proposé un plan d’infrastructure de plus de 2 billions de dollars. Il a proposé le «American Families Plan». Et il y aura sans aucun doute plus de plans de dépenses à l’avenir. L’administration prétend qu’elle peut payer tout cela grâce à des hausses d’impôts. Cela n’arrivera certainement pas. Ces programmes coûteront plus cher que prévu et les recettes fiscales entreront sous les prévisions. Cela signifie que le gouvernement devra emprunter encore plus d’argent et que la Fed devra monétiser davantage de dette.

Si la banque centrale lâche son pouce sur le marché obligataire, les taux d’intérêt grimperont. Ce n’est pas une option viable lorsque toute votre économie repose sur les emprunts et les dépenses.

L’été dernier, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, insiste sur le fait que la Fed ne monétise pas la dette. Lors d’un témoignage devant le Comité sénatorial des banques, du logement et des affaires urbaines en juin, Powell a catégoriquement nié que la banque centrale achète des actifs afin de faciliter la vente de la dette par le Trésor. “Ce n’est certainement pas notre intention”, a déclaré Powell.

Il ne s’agissait en aucun cas de répondre à l’offre du Trésor et cela continue de ne pas l’être. Nous n’y pensons vraiment pas.

Powell a ensuite affirmé que la demande de bons du Trésor était «robuste».

Mais quand on regarde les chiffres réels, la demande n’est robuste que parce que la Fed est sur le marché. Il est insondable de voir comment Powell pourrait affirmer sans détour que la Fed ne monétise pas la dette alors même qu’elle a effectivement monétisé plus de la moitié de la dette l’année dernière.

Sur le revers de l’équation se trouve l’inflation. La Fed imprime effectivement de l’argent pour acheter des bons du Trésor et injecte les dollars nouvellement frappés dans l’économie. Comme Peter Schiff l’a noté, nous voyons déjà des signes de réchauffement de l’inflation. Les données de l’IPC ont été beaucoup plus chaudes que prévu en avril et nous commençons à voir les marchés s’inquiéter de la hausse des prix.

