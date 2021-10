La Fed a-t-elle expérimenté un mini-cône et a-t-elle échoué ?

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le bilan de la Fed s’élève à 8,56 milliards de dollars, en hausse de 108 milliards de dollars par rapport à la fin du mois précédent, mais en baisse de 8,7 milliards de dollars la semaine dernière. Le graphique ci-dessous montre comment le bilan de la Fed a augmenté par instrument au cours des 18 derniers mois.

L’achat du pilote automatique de la Fed vise environ 120 milliards de dollars d’achats mensuels divisés par 40 milliards de dollars en MBS et 80 milliards de dollars en bons du Trésor américain. Comme le montrent les chiffres, ce n’est pas exact, mais une approximation. Le dernier mois a ajouté 33 milliards de dollars en MBS et près de 82 milliards de dollars en bons du Trésor, compensés par une baisse de 7 milliards de dollars pour «Autres».

Figure : 1 variation mensuelle par instrument

La Fed n’a pas acheté au moins 120 milliards de dollars depuis juillet et ralentit en fait ses achats nets depuis juin. Est-il possible que la Fed ait fait un mini-cône silencieux pour voir comment le marché réagit au retrait de liquidité ? Si tel est le cas, les taux d’intérêt ont grimpé et la courbe des rendements a en fait commencé à s’aplatir. Ce n’est pas bon signe étant donné le dérisoire « conicité » qui s’est produit jusqu’à présent !

Le graphique ci-dessous montre les taux d’intérêt sur les échéances à 2, 5 et 10 ans cette année. Les taux d’intérêt ont augmenté rapidement depuis la mi-septembre, même lorsque le plafond de la dette était encore en place. Que se passe-t-il si/quand la Fed doit réduire ses dépenses de manière plus agressive ?

La «conicité» jusqu’à présent a été de l’ordre de 5 à 10 milliards de dollars. Cela ne devrait pas suffire à faire bouger le marché du Trésor de plusieurs billions de dollars. Néanmoins, lorsque vous comparez le graphique ci-dessus au graphique ci-dessous, il est difficile d’ignorer la corrélation entre les achats de la Fed et les mouvements des taux d’intérêt. Le reste du marché réagit-il de près aux actions de la Fed ? Si la petite décélération n’a même qu’un effet marginal, imaginez ce qu’une conicité complète pourrait faire sur l’ensemble du marché !

Figure : 2 Taux d’intérêt sur toutes les échéances

Le tableau ci-dessous présente la répartition des avoirs par instrument et l’évolution d’une période à l’autre comme indiqué. Les principaux plats à emporter :

Le bilan a augmenté de 1,41 milliard de dollars au cours de la dernière année La Fed a réparti uniformément ses achats au cours du dernier mois Ces derniers mois, la Fed a ciblé des fourchettes spécifiques (par exemple, des échéances de 1 à 5 ans) La répartition uniforme de ses achats peut être à l’origine du rendement courbe de s’aplatir car moins d’attention a été accordée aux échéances de 1 à 5 ans qui ont augmenté L’écart entre les années 2 et 10 a atteint 1,29 le 8 octobre et s’est effondré à 1,07 le 28 octobre

Il est difficile de savoir avec certitude si les achats de la Fed ont autant d’impact sur le marché car il y a tellement de facteurs en jeu. Cependant, si la Fed achetant moins de dette à court terme a conduit à la réduction du spread, ce qui signifie que la Fed a un impact important sur le marché du Trésor. Cela posera des problèmes car la réduction devrait commencer dans quelques semaines. Il sera intéressant de voir quelle partie de la courbe des taux la Fed se rétrécit en premier.

Figure : 3 Répartition du bilan

Le graphique ci-dessous montre la répartition relative (en pourcentage) par produit. Alors que les valeurs absolues ont augmenté de manière assez significative, comme le montre le tableau ci-dessus, la répartition des exploitations n’a changé que partiellement. Les MBS représentaient 40 % du bilan il y a 3 ans, mais leur nombre est tombé à moins de 30 % alors que le court terme (<1 an) et le moyen terme (5-10 ans) sont passés de 10 % à 14 % et 6,4 % à 11,8% respectivement. Ces chiffres continuent d'augmenter chaque mois.

