La FED croit maintenant que c’est dans le domaine du changement climatique – Il est peut-être temps qu’elle réfléchisse à son objectif ⋆ .

La FED travaille de nouveau sur son programme d’extrême gauche sur le changement climatique plutôt que de se concentrer sur l’économie.

Nous avons signalé il y a quelques mois que la FED commençait à travailler sur une initiative sur le changement climatique:

Ils y sont de retour. Le Washington Examiner rapporte aujourd’hui:

Mais il est difficile de voir comment les réactions de la FED au changement climatique causé par l’homme non vérifié sont conformes à son objectif:

Le Federal Reserve System est la banque centrale des États-Unis. Il remplit cinq fonctions générales pour promouvoir le fonctionnement efficace de l’économie américaine et, plus généralement, l’intérêt public. La Réserve fédérale:

• mène la politique monétaire nationale pour promouvoir un emploi maximal, des prix stables et des taux d’intérêt à long terme modérés dans l’économie américaine;

• favorise la stabilité du système financier et cherche à minimiser et contenir les risques systémiques grâce à une surveillance et un engagement actifs aux États-Unis et à l’étranger;

• promeut la sécurité et la solidité des institutions financières individuelles et surveille leur impact sur le système financier dans son ensemble;

• favorise la sécurité et l’efficacité des systèmes de paiement et de règlement grâce à des services au secteur bancaire et au gouvernement américain qui facilitent les transactions et les paiements en dollars américains; et

• fait la promotion de la protection des consommateurs et du développement communautaire grâce à une supervision et un examen axés sur les consommateurs, à la recherche et à l’analyse des nouveaux problèmes et tendances des consommateurs, aux activités de développement économique communautaire et à l’administration des lois et règlements sur les consommateurs.