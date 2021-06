La Fed discute de Bitcoin et de la crypto avec des conseillers du marché, dont PTJ, Ray Dalio et le PDG de BlackRock

Actualités Bitcoin

La Réserve fédérale discute de Bitcoin et de la crypto avec des conseillers du marché, dont PTJ, Ray Dalio et le PDG de BlackRock

La Réserve fédérale ne fait peut-être aucun progrès en ce qui concerne la réglementation du secteur des crypto-monnaies, mais elle essaie certainement de le comprendre.

Plus tôt en février, la Fed de New York a eu une réunion avec des conseillers de marché externes qui n’incluaient pas d’expert du secteur de la cryptographie.

Selon le procès-verbal du Comité consultatif des investisseurs sur les marchés financiers, les participants au comité comprenaient Ray Dalio de Bridgewater Associates, Paul T. Jones de Tudor Investment, Rick Rieder de BlackRock et Scott Minerd de Guggenheim Partners. Ces investisseurs ont récemment commencé à investir dans la crypto avec Jones, l’un des plus grands défenseurs du Bitcoin qui recommande d’investir 5% du portefeuille en BTC.

William Ackman de Pershing Square Capital Management, Gregory Davis de Vanguard, David M. Rubenstein de The Carlyle Group et d’autres étaient également présents.

Tout en parlant de la popularité croissante et de l’appréciation des prix des crypto-monnaies plus tôt cette année, certains participants au comité ont vu le bitcoin et d’autres crypto-monnaies comme une réserve de richesse alternative, comparable aux traditionnelles telles que l’or, selon le procès-verbal de la réunion.

D’autres participants ont vu que les prix présentaient potentiellement des caractéristiques de type bulle et ont noté que le bitcoin n’était pas utile du point de vue des transactions financières.

Certains considéraient toujours le bitcoin comme ayant résisté à l’épreuve du temps, ayant traversé plusieurs crises financières, tandis que d’autres voyaient également les risques à long terme des crypto-monnaies concurrentes et se demandaient s’ils étaient vulnérables aux cyberattaques.

En ce qui concerne la participation des détaillants sur le marché traditionnel, le comité a noté que cette tendance était due à plusieurs facteurs, notamment la réduction des coûts et la réduction des obstacles au commerce, une épargne personnelle plus élevée et la ludification des investissements, entre autres. Alors qu’ils considéraient la réduction des coûts de transaction comme un élément positif, ils estimaient qu’une volatilité plus élevée était un risque qui pourrait entraver la formation de capital.

Outre la cryptographie et l’augmentation de la participation des détaillants sur les marchés boursiers, le comité a également discuté des perspectives de politique économique et monétaire et de l’augmentation de l’émission de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC).

AnTy

