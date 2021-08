in

Je maintiens toujours que personne ne marquera le 16 juin 2021 comme le jour où le monde a changé. Regarder le dollar monter en flèche ce week-end grâce à une panne de l’euro ne fait que valider cette conclusion dans mon esprit.

Rappelez-vous, le 16 juin, les présidents Biden et Poutine se sont rencontrés pour un sommet qui a changé à jamais le cours de la géopolitique, acceptant d’être en désaccord sur Nordstream 2 et renversant le pire des relations américano-russes, entre autres.

Pendant que cela se produisait, le FOMC s’est réuni et a inversé le flux de dollars à l’échelle mondiale.

J’ai dit à mes clients qu’il se passait quelque chose le 18 juin. Ensuite, j’ai fait 2 heures de podcasts dessus (ici, ici et ici) après y avoir réfléchi. Enfin, après l’avoir complètement digéré, j’ai tout résumé dans un long article le 3 juillet.

La décision de la Fed de payer 5 points de base sur les Reverse Repos était le moyen le plus subtil mais le plus efficace de diminuer sans diminuer, de resserrer sans resserrer et de saper le Great Reset du WEF tout en le soutenant apparemment.

J’entends les hurlements de la galerie qui pensent le contraire alors je vais les aborder en premier.

Oui, normie macro-types, le marché obligataire a crié à la Fed que l’inflation monte en flèche et qu’ils doivent augmenter les taux.

Oui, étudiants de première année en politique intérieure, la Fed semble faire pression sur les républicains pour qu’ils cèdent à l’intransigeance de Nancy Pelosi sur l’impasse sur les infrastructures, le budget et le plafond de la dette, jusqu’à présent en vain.

Oui, étudiants en deuxième année de géopolitique, la Fed force la Chine à réagir à la flambée des prix des matières premières tout en essayant de défendre le yuan.

Oui, ce sont tous les effets de la décision de la Fed en juin.

De Wall Street avec amour

Mais aucun d’entre eux n’est la vraie raison pour laquelle la Fed a fait cela. Car les vraies raisons sont encore cachées derrière le voile du Fedspeak apparemment incohérent de Jerome Powell sur l’inflation.

Rappelez-vous, tout aux États-Unis politiquement aujourd’hui est censé ressembler au pays à une personne incompétente. Le retrait bâclé de Biden d’Afghanistan en est le dernier exemple. La lutte pour les dépenses à Capitol Hill en est une autre. Les multiples gaffes diplomatiques du secrétaire d’État Antony Blinken et ses embauches dans la diversité en sont une autre.

Tout est là pour renforcer la confiance défaillante que nous aimons dans Financial Crank-Space à nous croire si intelligents et insouciants à voir.

C’est devenu la norme plutôt que l’exception lorsqu’un éminent responsable américain agit comme un idiot gai.

Donc, vous pouvez être pardonné si vous pensiez simplement que les commentaires publiquement retardés de Powell sur l’inflation vous ont également semblé cela.

Mais cela, comme tant d’autres choses que nous voyons, fait également partie de l’opération psychologique. Parce que la première règle de Fed Watching est de ne jamais écouter ce qu’ils disent, c’est pour les algorithmes et les momo-singes qui poursuivent des nickels devant le train de marchandises.

Les observateurs intelligents observent ce qu’ils font réellement. Et avec ces 5 points de base, la Fed s’est défendue ainsi que le dollar.

Parce que la Fed, comme je l’ai dit plusieurs fois maintenant, travaille pour Wall St. si cela fonctionne pour quelqu’un d’autre qu’elle-même.

Ainsi, il scanne, stratégiquement, que tout ce qui met en péril l’hégémonie de la Fed sur les marchés des capitaux à l’échelle mondiale sera impitoyablement opposé par le FOMC lorsque la pression viendra. Je mets de côté pour l’instant les objectifs à plus long terme de la Fed.

Ce que je vois, pour la première fois depuis que Nixon a fermé le guichet de l’or il y a cinquante ans, la Fed était encerclée par des forces extérieures cherchant à jeter ses fils préférés, Wall St., aux loups.

Et cela ne tiendra pas.

Le monde supplie la Fed de plus de dollars depuis 2 mois maintenant. S’il vous plaît monsieur, je veux que l’héroïne de MOAR nourrisse ma dépendance. Nous ne pouvons pas survivre au COVID-9/11 ou au changement climatique sans eux !

Powell, pour sa part, deux semaines avant d’augmenter le taux de RRP (voir graphique ci-dessus), a déclaré à la présidente de la BCE Christine Lagarde : « Euh. Non », à peu près autant de mots et de choses ont progressé à partir de là.

Depuis, l’euro est en chute libre. Au cours des dernières semaines, la BCE a désespérément tenté de défendre le plus bas de fin mars à 1,1703 $. Il n’a pas encore réussi cette semaine à maintenir ce niveau bas, malgré une rampe de clôture post-européenne pour peindre la bande hebdomadaire pendant la fin de séance de vendredi.

Il en a résulté l’explosion prévisible de l’utilisation des Reverse Repos par les contreparties nationales. Il a bondi de quelques centaines de milliards au lendemain de l’annonce du 16 juin. La facilité RRP est là pour pousser les bons du Trésor américain, dont il y a une pénurie à utiliser comme garantie bancaire, vers les banques nationales.

Allez gros ou allez fauché

Avec l’effondrement du Congrès sur les projets de loi sur le budget et les infrastructures, grâce à Kyrsten Sinema et à d’autres, le décor était planté pour le prochain grand mouvement de la Fed lors de la réunion du FOMC du 28 juillet. Je l’ai décrit lorsque j’ai parlé de nous entrant dans l’œil de la tempête que Davos a créé pour nous tous.

Je vous demande de repenser aux deux dernières réunions de la Fed. D’abord, {Powell} drainé les marchés d’outre-mer de dollars en augmentant le taux de prise en pension inversée à 0,05 % {le 16 juin}. Cette semaine, il a créé une facilité de pension permanente pour les contreparties étrangères afin de leur remettre ces dollars. Ils le feront uniquement parce qu’ils en ont désespérément besoin, mais cela les videra de leur garantie Repo de haute qualité, c’est-à-dire US. Trésors. Étant donné que la Fed sait qu’il n’y aura pas de nouveaux bons du Trésor américain émis au cours des prochains mois en raison du manque de résolution du plafond de la dette, elle en a besoin pour les remettre aux banques dont elle sait qu’elles en auront besoin.

Et le résultat était tout aussi prévisible. L’utilisation des installations RRP a grimpé à plus de 1,16 billion de dollars. Cela a laissé un peu de pression sur l’euro pendant quelques jours (voir le graphique de l’euro ci-dessus) mais pas assez pour changer la direction des choses. La Fed continue de drainer les marchés étrangers de dollars.

Rien de ce que la Fed a dit depuis lors n’a sensiblement modifié cette position. En fait, la Facilité de pension étrangère n’est qu’un autre outil pour rapatrier les bons du Trésor américain afin d’isoler les banques et les entreprises américaines de la tempête financière même que la Fed se bat activement non seulement pour se sauver mais pour mettre l’Europe en faillite dans le processus.

Cette semaine, James Bullard a parlé de réduire le QE dès septembre et de commencer à augmenter les taux en 2022. Powell a mentionné qu’il pourrait devoir augmenter les limites de la Reverse Repo Facility au-dessus de 80 milliards de dollars par contrepartie, comme il l’a fait lorsqu’il l’a levé pour la première fois de 50 milliards de dollars. plus tôt dans l’année précédente, puis en fait augmenter le taux.

Ce sont tous des mouvements techniques qui signalent que la Fed se prépare à une autre hausse du taux de RRP. Ils défendent activement Wall Street et laissent pendre l’administration Biden, ne l’aidant pas à atteindre ses objectifs, détruisant les États-Unis.

Parce que Biden et.al. tous travaillent pour des puissances étrangères, que ce soit la Chine, Davos ou les deux.

Davos essaie de détruire la confiance dans les États-Unis à tous les niveaux, en particulier le dollar, pour faire de l’Europe la destination des capitaux fuyant la folie américaine.

La Fed rappelle à tout le monde qui est le grand garçon du bloc et il ne faut que 5 maigres points de base pour renforcer cela. De plus, est-ce que quelqu’un a remarqué que ce sont les plus gros ratés de Wall Street au Congrès qui collent des clés à molette dans toutes ces querelles législatives pour un maigre 4,7 billions de dollars ?

Ceux qui pensent que la Fed commet une erreur de politique en permettant au dollar de se renforcer ne comprennent tout simplement pas les règles du jeu. La Fed invite au krach. Cela invite à une révolte contre les communistes fous et les traîtres qui dirigent actuellement le gouvernement américain.

