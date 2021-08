La Fed donne son feu vert à plus de gains

in

Powell apaise le marché … l’inflation reste élevée … un pas de plus vers 3 500 milliards de dollars de dépenses supplémentaires … une autre violation de la cybersécurité … La Chine envisage 1 000 milliards de dollars de métaux des terres rares

Il y a beaucoup d’actualités qui ont un impact sur les marchés de l’investissement. Alors, aujourd’hui, couvrons une poignée d’histoires qui influencent votre argent.

*** Les actions ont atteint des sommets historiques vendredi dernier alors que Wall Street a applaudi ce qu’elle a entendu du président de la Réserve fédérale, Jay Powell

S’exprimant lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole, Powell a déclaré qu’il soutenait la réduction des achats d’obligations de la banque centrale cette année. Cependant, il n’a pas signalé de moment précis.

Plus important encore pour les marchés, Powell a déclaré qu’il prévoyait toujours des hausses de taux d’intérêt au loin.

De Powell :

Le moment et le rythme de la réduction à venir des achats d’actifs ne seront pas destinés à véhiculer un signal direct concernant le moment du décollage des taux d’intérêt, pour lequel nous avons articulé un test différent et nettement plus strict.

Il s’agissait d’un découplage important. Beaucoup à Wall Street craignent qu’une fois la réduction des obligations terminée, une hausse des taux d’intérêt se produise peu de temps après, ce qui pourrait perturber les marchés.

La déclaration de Powell assure aux investisseurs que « prochain » ne signifie pas « bientôt ».

Il a ajouté que, bien que l’inflation soit bien au-dessus du taux cible de 2% de la Fed, “nous avons beaucoup de chemin à parcourir pour atteindre le maximum d’emplois”. Vous vous souviendrez qu’il s’agit de la deuxième partie du double mandat de la Fed, qui est nécessaire avant d’assister à une hausse des taux.

L’essentiel ici est que Powell a donné aux investisseurs les commentaires haussiers qu’ils voulaient. C’est un feu vert pour plus de gains sur le marché.

*** Sur la note d’inflation, vendredi dernier a vu un sommet de plusieurs décennies dans l’indice des prix PCE

Vendredi, l’indice PCE (dépenses de consommation personnelle) a de nouveau augmenté, à la fois sur une base mensuelle et en glissement annuel.

De MarketWatch :

L’indice des prix PCE, ou dépenses de consommation personnelle, la mesure d’inflation préférée de la Fed, a grimpé de 0,4% en juillet, selon les chiffres du gouvernement. Il s’agissait de la cinquième augmentation consécutive et l’augmentation sur 12 mois du PCE à 4,2% contre 4%, était la plus élevée depuis 1991. Cependant, le taux directeur, hors prix des aliments et de l’énergie, au cours des 12 derniers mois est resté inchangé à 3,6%, le maintenant à un plus haut depuis 30 ans.

Le chiffre d’un mois à l’autre de juin était de 0,5 %. Le chiffre de juillet étant de 0,4%, certains organes de presse déclarent qu’il s’agit d’une victoire pour le camp « l’inflation est transitoire ».

Voici un de ces titres :

L’inflation se refroidit tout comme les économistes, la Fed et Biden l’attendaient

Gardez à l’esprit que l’inflation d’un mois à l’autre a continué d’augmenter – à peine 0,1 % de moins que le taux de gain d’un mois auparavant.

Nous attendrons les applaudissements jusqu’à ce que nous voyions des mois successifs de recul, et pas seulement de ralentissement, de l’inflation.

Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement atténueront l’inflation « transitoire », mais les milliers de milliards de dollars d’argent nouvellement imprimé par le gouvernement restent une menace majeure à long terme pour le dollar américain.

Pourtant, l’inflation peut faire augmenter considérablement le prix d’actifs tels que les actions, l’immobilier et les crypto-monnaies. Nous nous attendons à ce que cela se produise alors que plus d’argent inonde l’économie.

Et sur cette note, nous sommes un pas de plus vers une autre inondation à hauteur d’environ 3 500 milliards de dollars…

*** La semaine dernière, les démocrates de la Chambre ont adopté une résolution budgétaire de 3,5 milliards de dollars et ont présenté un projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 milliard de dollars

Depuis CNBC :

Lors d’un vote de 220-212, la chambre a adopté une résolution budgétaire de 3 500 milliards de dollars et a avancé un projet de loi d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars. Le vote permet aux démocrates d’écrire et d’approuver un programme de dépenses massif sans républicains et met le plan d’infrastructure adopté par le Sénat sur la voie de l’adoption finale à la Chambre.

Le retard était dû à neuf démocrates centristes qui ont poussé la Chambre à examiner le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 1 000 milliards de dollars avant d’adopter la résolution budgétaire.

Pour apaiser ces récalcitrants, ce plan de 3 500 milliards de dollars comprend un engagement non contraignant de voter sur le projet de loi sur les infrastructures d’ici le 27 septembre.

Alors, qu’y a-t-il dans ce package de 3,5 billions de dollars ?

Programme universel de prématernelle pour les enfants de 3 et 4 ans – le gouvernement fédéral investirait 200 milliards de dollars dans l’enseignement préscolaire universel pour tous les enfants de 3 et 4 ans dans le cadre d’un partenariat national avec les États.

Services de garde d’enfants améliorés pour les familles qui travaillent – les ménages à revenu faible et moyen ne paieraient pas plus de 7 % de leur revenu pour la garde d’enfants de moins de 5 ans.

Collège communautaire gratuit pendant deux ans – le gouvernement fédéral couvrirait environ 75% des frais de scolarité moyens dans chaque État lorsque le programme sera pleinement mis en œuvre, les États prenant le reste.

Une augmentation de la bourse Pell Grant et davantage d’investissements dans les collèges et universités historiquement noirs – cela fournirait jusqu’à environ 1 400 $ en aide supplémentaire aux étudiants à faible revenu en augmentant la bourse Pell Grant.

Il y a aussi une extension du crédit d’impôt pour enfants… en ajoutant des prestations dentaires, visuelles et auditives à Medicare… en prolongeant les subventions améliorées de la Loi sur les soins abordables… et bien plus encore.

Mis à part les mérites ou les inconvénients de ces plans spécifiques, le volume même de ces dépenses est astronomique. De plus, une grande partie de cela viendra sous forme d’injection directe d’argent dans l’économie.

Et que se passe-t-il lorsque beaucoup plus de dollars courent soudainement après la même quantité de biens et de services ?

Les prix montent.

Nos perspectives à long terme pour le dollar restent baissières. Mais comme nous l’avons déjà noté, un marché baissier du dollar signifie un marché haussier du prix des actifs dans ces dollars.

*** Changement de vitesse, la semaine dernière, le président Biden a accueilli des dirigeants de grandes sociétés technologiques, financières et énergétiques

Tim Cook d’Apple, Andy Jassy d’Amazon, Satya Nadella de Microsoft, Sundar Pichai d’Alphabet, Jamie Dimon de JPMorgan et Brian Moynihan de Bank of America, entre autres, ont rejoint Biden.

L’accent était mis sur la cybersécurité, ce que Biden a appelé “le principal défi de sécurité nationale auquel nous sommes confrontés”.

Du Wall Street Journal :

Le sommet de mercredi était la première réunion de haut niveau que M. Biden a eue en tant que président avec le secteur privé pour discuter de la cybersécurité. De hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré pendant des mois que le problème était un problème de responsabilité partagée entre le gouvernement et les industries – en particulier ceux responsables de l’exploitation des infrastructures critiques du pays – et ont récemment suggéré que l’administration pourrait chercher à poursuivre des mandats si les normes de sécurité volontaires ne sont pas largement adopté… Microsoft s’est engagé à investir 20 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour intégrer la sécurité dans la conception de base des produits, soit une multiplication par quatre par rapport à son engagement précédent, et a déclaré qu’il mettrait à disposition 150 millions de dollars en services techniques pour aider les gouvernements fédéral, étatiques et locaux à moderniser la technologie. .

Ironiquement, quelques heures après le sommet, Microsoft a signalé un piratage qui aurait pu permettre aux intrus « d’accéder sans restriction » aux bases de données de nombreuses entreprises Fortune 500.

De . :

Microsoft a averti jeudi des milliers de ses clients du cloud computing, y compris certaines des plus grandes entreprises du monde, que les intrus pourraient avoir la possibilité de lire, modifier ou même supprimer leurs principales bases de données, selon une copie de l’e-mail et un chercheur en cybersécurité.

Comme nous l’avons souligné ici dans le Digest, l’industrie de la cybersécurité est l’un des plus gros investissements évidents de la décennie. Si votre portefeuille n’est pas exposé à ce secteur, il mérite votre attention dès maintenant.

*** Enfin, gardez un œil sur ce qui se passe avec l’Afghanistan, la Chine et environ 1 000 milliards de dollars de métaux des terres rares

L’économie américaine est dangereusement dépendante de la Chine dans un certain nombre de domaines, mais peut-être pas plus que les métaux des terres rares, qui sont essentiels dans de nombreux secteurs de la fabrication et de la défense.

Pour les lecteurs moins familiers, les métaux (ou éléments) des terres rares sont un groupe de 17 métaux qui se forment sous la surface de la terre. Ils peuvent être difficiles à trouver et à extraire.

Ces métaux contiennent des propriétés magnétiques, résistantes à la chaleur et phosphorescentes uniques qui les rendent essentiels pour les produits technologiques tels que les téléphones intelligents, les appareils photo numériques, les ordinateurs, les lampes LED et les téléviseurs à écran plat, entre autres. Ils sont également essentiels dans notre industrie de la défense.

Il s’avère que l’Afghanistan repose sur des gisements de terres rares estimés à 1 000 milliards de dollars… et la Chine a les yeux rivés dessus.

De Bloomberg :

« Avec le retrait des États-Unis, Pékin peut offrir ce dont Kaboul a le plus besoin : l’impartialité politique et l’investissement économique », a écrit Zhou Bo, qui a été colonel senior de l’Armée populaire de libération de 2003 à 2020, dans un éditorial du New York Times. pendant le weekend. « L’Afghanistan à son tour a ce que la Chine apprécie le plus : des opportunités dans la construction d’infrastructures et d’industries – des domaines dans lesquels les capacités de la Chine sont sans doute inégalées – et l’accès à 1 000 milliards de dollars de gisements minéraux inexploités.

Une façon de répondre à cette demande de terres rares que nous avons décrite ici dans le Digest est la FNB VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX).

Ci-dessous, vous pouvez le voir monter en flèche au cours des 12 derniers mois, en hausse de 182%. C’est 6X le retour du S&P.

Source : StockCharts.com

Étant donné que nos technologies de pointe reposent sur les métaux des terres rares, nous ne prévoyons pas de baisse de la demande à l’avenir. Ajoutez à cela l’intérêt de la Chine à monopoliser ce nouveau 1 000 milliards de dollars de dépôts, et ce sera une histoire critique à surveiller.

Nous vous tiendrons au courant ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg