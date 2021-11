La Fed entame le retrait des stimuli mais maintient les taux pratiquement à zéro

11/03/2021 à 20:11 CET

Idoya Noain

La Réserve fédérale des États-Unis a décidé comment elle devait commencer élimination progressive du programme d’achat d’obligations mensuel de 120 milliards de dollars il a été créé pour stimuler l’économie touchée par la pandémie. Dans le même temps, il maintient également taux d’intérêt pratiquement nuls et il ne donne pas d’indications sur le moment où il peut y avoir un changement dans ce terrain, un facteur dans lequel l’observation de la « élevé& rdquor; inflation, bien que la banque centrale américaine continue de lier cette hausse des prix à des facteurs qu’elle considère comme «transitoire& rdquor ;.

Ce sont les décisions qui ont été rapportées dans le communiqué publié après la réunion de deux jours du Federal Open Market Committee, qui détaille le plan de réduction du programme d’achat d’obligations à partir de ce mois-ci. Cette « effiler& rdquor ;, selon le texte, il a été décidé « au vu de la progrès substantiels dans le économie& rdquor;. ils seront coupés 15 000 millions par mois au programme (10 000 pour les bons du Trésor et 5 000 pour les actifs liés aux crédits immobiliers), la mesure de relance devrait donc terminer d’ici juin 2022.

Concernant les taux, la Fed continue d’évoluer dans le terreno compliquéou qu’ils créent pour leur double mandat un le marché du travail ne se redresse pas et une une inflation qui reste au-dessus de son objectif (environ 2%). Pour l’instant, et malgré le fait que « le déséquilibres entre l’offre et la demande liées à la pandémie et à la réouverture de l’économie ont contribué à augmentations de prix importantes Dans divers secteurs & rdquor;, la décision est de continuer à utiliser le puissant outil monétaire de garder l’argent bon marché.