La Fed entre le marteau et l’enclume

in

Pourquoi la Fed ne veut pas prendre des taux négatifs… et pourquoi elle ne peut pas trop laisser les taux grimper… ce que cela signifie pour les prix des actifs… comment Louis Navellier aborde ce marché

La Fed marche sur une corde raide en ce qui concerne sa politique de taux d’intérêt.

Mais comme nous le verrons aujourd’hui, marcher sur cette corde raide ne mène qu’à une seule destination : la hausse des prix des actifs.

Il y a beaucoup à déballer ici, alors revenons en arrière pour remplir les détails…

Le taux cible des Fed Funds se situe actuellement entre 0 % et 0,25 %. En d’autres termes, tout déplacement supplémentaire vers le sud signifierait officiellement prendre des taux négatifs.

La Fed dit qu’elle ne veut pas de cela.

De Yahoo! La finance:

Mais les responsables de la Fed, qui ont réussi à éviter (en prenant des taux négatifs) grâce à un arrêt économique d’une ampleur sans précédent, ont clairement indiqué que les taux d’intérêt négatifs figuraient en bas de leur liste d’outils politiques préférés. “Je pense que les taux négatifs ont une relation coûts-avantages pire que les autres outils dont nous disposons”, a déclaré lundi matin le président de la Fed de New York, John Williams… Une discussion d’octobre 2019 sur les taux négatifs a noté que tous les membres de la Fed n’aimaient pas l’idée de mettre en œuvre la politique aux États-Unis. « Le point de vue du comité sur les taux négatifs n’a vraiment pas changé. Ce n’est pas quelque chose que nous examinons », a déclaré Powell en mai 2020.

De plus, même si nous avons vu des taux négatifs en Europe sans effondrement budgétaire complet (mais pas sans problèmes), les taux négatifs aux États-Unis seraient plus problématiques.

Les États-Unis ont un marché monétaire de 4 500 milliards de dollars qui dépend fortement des taux à court terme. C’est trop important, et c’est trop interconnecté aux secteurs public et privé, pour être considéré comme négatif sans effets d’entraînement dommageables. Les responsables de la Fed le savent et hésitent naturellement à expérimenter des taux négatifs.

Ainsi, si la réouverture économique continue de ralentir (peut-être encore plus si les cas de variantes de Covid continuent d’augmenter), la Fed ne choisira probablement pas des taux négatifs comme réponse politique.

Qu’est-ce que ça va faire?

Nous y reviendrons dans un instant…

***D’un autre côté, qu’en est-il du potentiel d’augmentation des taux ?

Les gros titres d’hier étaient que les prix à la consommation ont augmenté de 5,4 % en juin, par rapport à un an plus tôt. C’est le gain mensuel le plus important depuis août 2008.

Parallèlement, hors alimentation et énergie, l’inflation a augmenté de 4,5%. C’est le plus gros mouvement depuis septembre 1991.

Répondant à cette nouvelle, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré ce matin que l’économie devait s’améliorer avant qu’il ne modifie sa politique monétaire ultra-assouplie.

Powell qualifie la hausse de l’inflation de essentiellement transitoire, affirmant qu’elle “a considérablement augmenté et restera probablement élevée au cours des prochains mois avant de se modérer”.

Mais à un moment donné, si l’inflation ne s’avère pas transitoire, les taux devront grimper pour étouffer l’inflation galopante. Sinon, les Américains ressentiront une réelle pénurie de liquidités juste pour maintenir leur mode de vie actuel.

En fait, ils le ressentent déjà. J’ai pris cette photo hier soir alors que j’entrais dans un restaurant pour le dîner.

Pour en revenir à l’inflation et à la politique de la Fed, le problème est que la Fed ne veut pas trop augmenter les taux.

Et pourquoi ça ?

Car le coût sera astronomique pour le gouvernement.

Le Comité pour un budget responsable rapporte que le gouvernement fédéral dépense plus pour ses paiements d’intérêts en ce moment qu’il ne le fait pour ses programmes liés à la science, l’espace, la technologie, les transports et l’éducation… combinés.

Cette année, le gouvernement fédéral dépensera 300 milliards de dollars en paiements d’intérêts sur la dette nationale.

Quelle est la taille ?

C’est près de 9% de tout perception des recettes fédérales. Ou, pour une autre perspective, c’est plus de 2 400 $ par ménage.

Encore une fois, il s’agit simplement de payer les intérêts sur la dette nationale – cela ne reflète pas les dollars destinés au remboursement de la dette elle-même.

Et rappelez-vous, c’est avec des taux essentiellement à 0%.

Que se passe-t-il lorsque les taux grimpent ?

Sortez votre chéquier…

Du Comité pour un budget fédéral responsable :

Des taux d’intérêt plus élevés se traduiront par des paiements d’intérêts et des déficits plus élevés. Par exemple, si les taux d’intérêt étaient supérieurs d’un pour cent aux prévisions pour l’ensemble de 2021, les frais d’intérêt totaliseraient 530 milliards de dollars, soit plus que le coût de Medicaid. Si les taux étaient supérieurs de deux pour cent, les frais d’intérêt totaliseraient 750 milliards de dollars, ce qui est plus que les dépenses du gouvernement fédéral pour la défense ou l’assurance-maladie. Et à 3% de plus, les frais d’intérêt totaliseraient 975 milliards de dollars, soit presque autant que ce qui est dépensé en prestations de sécurité sociale. Sur une base par ménage, une augmentation d’un pour cent du taux d’intérêt augmenterait les coûts de 1 805 $, à 4 210 $.

Je vous laisse faire le calcul sur la taille du chèque de votre famille si les taux finissent par grimper de 3 % plus haut (et rappelez-vous, ce ne sont que des intérêts… votre part personnelle de la dette nationale et de ses dettes non financées, en tant que contribuable, est de environ 675 000 $).

Ainsi, nous avons une Fed qui ne veut pas baisser les taux si la croissance ralentit, mais qui ne veut pas non plus les faire trop monter si la croissance monte en flèche.

Qu’est-ce que ça veut dire?

En bref, cela signifie un environnement de taux bas et une mer de liquidités qui pousseront certains prix d’actifs vers le nord.

***À quoi s’attendre de la Fed lors de la prochaine crise

Commençons par la prochaine crise de croissance lente.

Nous avons discuté des raisons pour lesquelles la Fed ne prendrait pas les taux négatifs. Ou si c’est le cas, cela n’arrivera qu’après avoir essayé d’autres mesures… qui sont celles qui soutiendront la croissance des prix des actifs.

Plus précisément, nous pouvons nous attendre à voir des achats d’actifs plus agressifs, ainsi qu’un tsunami de liquidité destiné à soutenir divers marchés financiers.

Mais je soupçonne qu’il y aura une différence la prochaine fois… la Fed achètera des actions.

Vous pensez que c’est fou ?

N’oubliez pas que nous avons fait un pas de plus vers cela en mars 2020 lorsque la Fed a commencé à acheter des obligations d’entreprises. Pourquoi est-il si difficile de croire que les actions seraient le prochain domino à tomber ?

En fait, une enquête d’UBS révèle qu’environ 45% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles pourraient voir la Fed acheter des actions lors de la prochaine crise.

Et nous savons déjà qu’ils achèteront également des obligations du Trésor, des obligations de sociétés et des titres adossés à des créances hypothécaires. Attendez-vous donc à un afflux de dollars du gouvernement sur ces marchés d’actifs.

En revanche, qu’en est-il d’une crise inflationniste ?

Eh bien, comme nous l’avons souligné, le propre bilan de la Fed limite sa capacité à trop relever les taux sans risquer une sorte d’effondrement budgétaire.

Ainsi, même si nous pouvons nous attendre à des taux plus élevés dans une certaine mesure, ne vous attendez pas à quelque chose comme ce que nous avons vu dans les années 1970 et au début des années 1980, lorsque le président de la Fed Volcker a augmenté le taux des fonds fédéraux à 20 % en juin 1981. Pouvez-vous imaginez ce que cela ferait au service de la dette nationale?

Cela signifie qu’il y aura un plafond pratique sur les taux, ce qui remet en question l’efficacité avec laquelle nous serions en mesure de lutter contre un problème d’inflation boule de neige.

Malheureusement, une politique de taux d’intérêt à efficacité limitée signifierait que l’inflation continue d’éroder le dollar. Mais cela pousserait également les prix des actifs à la hausse pour tout ce qui est évalué dans ces dollars gonflés.

Comme vous pouvez le voir, dans l’un ou l’autre scénario, nous avons des vents favorables qui augmenteront (ou, au minimum, soutiendront) les prix des actifs.

Bien sûr, il existe un troisième scénario dans lequel une crise est si grave que la Fed ne peut pas arrêter le carnage. Croisons les doigts, nous ne vivons pas cela.

*** Ramener tout au « maintenant » et comment Louis Navellier joue ce marché

En ce moment, l’inflation augmente tandis que les rendements baissent. Et cela signifie une chose selon le célèbre investisseur Louis Navellier…

Des stocks fondamentalement solides se dirigent vers le nord.

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Louis est une légende du marché. Au fil des décennies, il a développé un système de trading de haute technologie guidé par des algorithmes prédéfinis – essentiellement des instructions informatiques étape par étape. C’est cette utilisation d’algorithmes prédictifs qui a conduit Forbes à le surnommer le “Roi des Quants”.

Compte tenu de l’accent mis sur les chiffres et les données quantifiables, il n’est pas étonnant que Louis surveille de près ce qui se passe avec les taux d’intérêt dans le monde.

La semaine dernière, Louis a mis à jour ses lecteurs sur la relation entre la baisse des rendements et la hausse des actions.

De Louis :

Un bref effondrement des rendements obligataires dans le monde a durement touché les marchés jeudi (dernier). Le récent catalyseur de la baisse des rendements a été l’annonce de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi qu’elle tolérerait jusqu’à 2% d’inflation annuelle à “moyen terme” – ignorant essentiellement son objectif d’inflation actuel juste en dessous de 2%. Cela peut ne pas sembler grave, mais cela représente le premier changement de politique majeur pour la banque en deux décennies et cela a effrayé les investisseurs… Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans a chuté à 1,25% jeudi, le taux le plus bas depuis février, mais a rapidement rebondi ce matin à 1,35%.

Au moment où j’écris mercredi matin, le rendement se situe à seulement 1,36%.

Retour à Louis pour les plats à emporter :

La baisse des taux d’intérêt rend les obligations moins attrayantes, ce que je considère comme incroyablement haussier pour les actions, en particulier pour un groupe sélectionné d’actions que j’ai trouvé avec mon projet de revenu accéléré 2021.

Nous sommes longs, je ne vais donc pas entrer dans les détails du nouveau système de Louis, mais je vous encourage à cliquer ici pour regarder la vidéo gratuite que Louis a composée le décrivant.

En bref, Louis dit que son système offre « le potentiel de gros ‘chèques de paie’ en peu de temps. Et c’est une stratégie que vous pouvez appliquer de manière cohérente. C’est parce que cela fonctionne en ciblant des entreprises de haute qualité – celles qui se développent et profitent alors que d’autres ne le peuvent tout simplement pas.

Compte tenu de cette flambée d’inflation que nous connaissons, il est plus important que jamais de trouver un moyen de générer des rendements en espèces supérieurs et supérieurs au taux d’inflation.

Sur cette note, Louis recommande aujourd’hui un tout nouveau stock qu’il a trouvé grâce à son projet de revenu accéléré 2021. Cliquez ici pour en savoir plus.

En conclusion, il sera fascinant de voir comment la Fed essaiera de surmonter ce défi taux d’intérêt/inflation. Quoi qu’il en soit, nous sommes maintenant dans un environnement inflationniste. Et que cela empire ou que les rendements plongent et deviennent négatifs, nous regardons toujours les prix des actifs gonflés.

Assurez-vous que vous êtes prêt.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg