La Fed est désormais « obligée de ranger les outils d’urgence », déclare Powell ; La crypto « devient de plus en plus importante »

La Fed est désormais « obligée de ranger les outils d’urgence », déclare Powell tout en notant que la crypto « devient de plus en plus importante »

Cependant, la Fed est toujours préoccupée par les « millions » de personnes toujours sans emploi. Avec cette “partie de la reprise” loin d’être complète et l’impact de la variante delta sur l’économie encore incertain, il reste à voir quand commencera le tapering.

La Réserve fédérale américaine est en train de ranger ses outils d’urgence qui ont été fournis sous forme de relance monétaire au début de l’année dernière pour atténuer l’effet de la pandémie de coronavirus et soutenir l’économie américaine. Le président Jerome Powell a déclaré mardi :

« Comme l’urgence s’est éloignée, nous devons ranger ces outils. Nous sommes en train de ranger ces outils qui sont réservés aux urgences réelles. »

Les commentaires de Powell lors d’une réunion virtuelle sont considérés comme le premier indice quant au moment où la banque centrale commencerait à réduire son programme d’achat d’actifs mensuel de 120 milliards de dollars. Quant aux taux d’intérêt qui sont pratiquement maintenus à zéro, la Fed a signalé en juin qu’elle pourrait procéder à deux hausses de taux à 0,25% chacune d’ici 2023.

Au cours de la réunion, Powell a déclaré que la pandémie avait changé notre économie, mais il reste à voir si la nouvelle souche delta aura également un “impact significatif sur l’économie”.

Cependant, le chef de la Fed a toujours souligné la faiblesse du marché du travail avec des «millions» de personnes toujours sans emploi. Avec cette “partie de la récupération” loin d’être terminée, a déclaré Powell,

« La pandémie jette toujours une ombre sur l’activité économique. »

Au cours de la conférence virtuelle, le président de la SEC a également évoqué les crypto-monnaies, qui, selon lui, « deviennent de plus en plus importantes ».

Contrairement à Powell, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a eu des mots durs pour la crypto. S’exprimant lors du sommet annuel régional économique du Pacifique Nord-Ouest à Big Sky mardi, le banquier central a déclaré: “La crypto-monnaie est constituée à 95% de fraude, de battage publicitaire, de bruit et de confusion”.

Mais en ce qui concerne les plans de politique monétaire, Kashkari a fait écho au sentiment de Powell, affirmant qu’il voyait toujours “beaucoup de mou” sur le marché du travail, suggérant qu’il pourrait avoir besoin de quelques rapports d’emplois plus solides avant de soutenir une pression pour réduire l’achat d’obligations. .

Au sujet d’un dollar numérique, Powell a déclaré :

« Nous fournissons de la monnaie physique. Nous ne fournissons pas de monnaie numérique au public. C’est une question difficile si nous le devons.

Le 15 août marquait le 50e anniversaire de la monnaie fiduciaire, non basée sur l’étalon-or mais dépendant de la confiance dans la banque centrale.

