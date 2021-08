La Fed est-elle sur le point de tuer le marché haussier ?

Des indices indiquant que les traders s’attendent à de nouvelles politiques de la Fed… sommes-nous de retour à « les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles »… ce que cela signifie pour le marché haussier

La Réserve fédérale détient l’avenir du marché entre ses mains.

Du moins, l’avenir à court ou moyen terme.

Compte tenu de cela, Wall Street analyse tout ce que fait la Fed, essayant d’en déduire un sens et des indices sur les futurs plans politiques.

Pendant des mois, les traders étaient convaincus que la Fed maintiendrait le cap avec ses politiques. Mais cette confiance est-elle en train de s’effondrer ?

De nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen :

Depuis un certain temps déjà, les traders pensent que la Fed va maintenir les taux d’intérêt proches de zéro pendant une période prolongée et qu’elle maintiendra son niveau actuel de 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations jusqu’à l’année prochaine. Cependant, les commerçants ne sont plus si sûrs que cela va se dérouler. Wall Street semble ajuster ses attentes pour la Fed. Certains commencent à se demander si la Fed va annoncer des changements lors de sa réunion du 22 septembre du Federal Open Market Committee (FOMC).

Dans le Digest d’aujourd’hui, examinons les preuves que Wall Street ajuste ses attentes. Nous allons le faire en jetant un coup d’œil à la dernière mise à jour de John et Wade sur les commerçants stratégiques.

Si, en fait, nous approchons de la fin du régime ultra-dovish de la Fed, cela ouvre la voie à une volatilité accrue des marchés. Voyons à quoi s’attendre.

*** Sommes-nous revenus aux « mauvaises » nouvelles comme étant de bonnes nouvelles ?

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader. Il s’agit du premier service de trading d’InvestorPlace. Dans ce document, John et Wade combinent des options, une analyse technique et fondamentale perspicace et l’historique du marché pour négocier les marchés dans toutes sortes de conditions.

Avant de plonger dans le présent, revenons en 2012-2013.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le président de la Fed de l’époque, Ben Bernanke, était engagé dans un programme d’achat d’obligations qui contribuait à soutenir le marché à la suite de la crise financière.

Le marché est devenu accro à ce stimulus. Ainsi, la publication de toute donnée économique positive suggérant que la Fed pourrait ne pas poursuivre ses politiques de soutien est devenue une « mauvaise » nouvelle.

Pendant ce temps, les nouvelles économiques mauvaises ou décevantes étaient de « bonnes » nouvelles, car elles suggéraient que la Fed poursuivrait ses politiques d’argent facile.

Avec ce « monde inversé » comme exemple, tournons-nous vers John et Wade :

Vendredi dernier, le 6 août, le Bureau of Labor Statistics a annoncé que l’économie américaine avait créé 943 000 nouveaux emplois au cours du mois de juillet. C’était beaucoup plus que les 870 000 nouveaux emplois estimés. C’est une excellente nouvelle que près d’un million de personnes ont trouvé du travail le mois dernier, mais il pourrait y avoir des effets d’entraînement négatifs. Voici la chaîne potentielle d’événements dont Wall Street s’inquiète : Plus de personnes trouvent un emploi Ces emplois rapportent de l’argent Les consommateurs commencent à dépenser plus d’argent La demande accrue de biens et de services fait monter les prix (inflation) La Fed s’inquiète de l’inflation La Fed réduit ses achats de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) La Fed augmente les intérêts les taux Les entreprises et les consommateurs empruntent moins à mesure que les taux augmentent L’économie américaine ralentit La bourse s’effondre

Cela rappelle l’inversion « une mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle », non ?

Afin d’examiner les preuves que nous avons que les commerçants ajustent, en fait, leurs perspectives sur la Fed, commençons par l’or.

*** L’or a éclaté de sa récente forme en coin, mais pas de la manière que nous voulions

Le lundi 2 août, nous avons suggéré qu’un grand mouvement s’en venait pour l’or.

Nous avions raison… mais cela n’a pas évolué dans la direction que nous souhaitions.

Voici John et Wade pour ce qui s’est passé :

Nous avons vu les prix de l’or chuter vendredi dernier, puis s’effondrer lundi. Les prix de l’or ont chuté de 2,4% vendredi, puis ont plongé de 4,9% en début de séance lundi avant de rebondir pour récupérer certaines pertes (voir Figure 1). Figure 1 – Graphique quotidien des contrats à terme sur l’or (GC) Alors pourquoi le crash flash ? Les commerçants s’inquiètent d’une autre chaîne d’événements. Celui-ci se déroule comme suit : Si la Fed commence à augmenter les taux, les rendements des bons du Trésor augmenteront Les bons du Trésor deviendront un investissement plus attrayant Les investisseurs internationaux échangeront leurs devises contre des dollars américains (USD) pour acheter plus de bons du Trésor La demande accrue pour l’USD fera monter la valeur de l’USD chuter car ils ont une relation inverse avec l’USD

John et Wade pensent que le crash flash de l’or est exagéré, mais c’est quand même révélateur. Et l’essentiel est que les commerçants sont nerveux.

***Deuxièmement, les rendements du Trésor se déplacent à nouveau vers le nord

Fin mars, le rendement du Trésor à 10 ans a plafonné à près de 1,75%.

Mais ensuite, il a commencé à glisser… de manière significative.

Plus tôt ce mois-ci, il est tombé à 1,13%.

Revenons à John et Wade :

Après avoir trouvé un support à 1,13 %, le rendement du Trésor à 10 ans (TNX) a bondi à la hausse depuis vendredi dernier (voir figure 2). Figure 2 – Graphique journalier du rendement du Trésor à 10 ans (TNX) Le TNX n’est toujours pas près de son niveau de mars dernier lorsque les craintes inflationnistes devenaient des bananes, mais il remet en cause son niveau de résistance à la baisse à 1,35%. S’il franchit ce niveau, il pourrait facilement remonter à 1,50 %.

Rappelons que les données sur l’emploi sont au cœur de la décision de la Fed de réduire son programme d’achat d’obligations… ce qui sera précurseur de la remontée des taux d’intérêt.

Ainsi, au fur et à mesure que nous obtiendrons de nouvelles données sur l’emploi au cours des prochaines semaines, surveillez ce graphique pour obtenir des indices sur la façon dont les traders réagissent à la menace d’une hausse des taux.

***Enfin, ce que nous pouvons apprendre sur le sentiment des traders grâce à l’outil CME FedWatch

Le reflet le plus pur de l’évolution des attentes de Wall Street se trouve peut-être sur les marchés à terme des Fed Funds.

Les traders font monter le prix des contrats à terme sur les Fed Funds lorsqu’ils pensent que la Fed va baisser les taux. À l’inverse, ils poussent les prix à la baisse lorsqu’ils pensent que la Fed augmentera les taux.

L’outil CME FedWatch est l’un des meilleurs moyens de suivre les contrats à terme des Fed Funds. Il montre les probabilités d’une hausse des taux du FOMC, ou d’une baisse des taux, que les traders évaluent dans les contrats à terme des Fed Funds.

De la mise à jour de Strategic Trader :

En regardant les données de l’outil pour la réunion de politique monétaire du FOMC du 14 décembre 2022 sur la figure 3, vous pouvez voir que les traders sont de plus en plus convaincus que la Fed va augmenter les taux d’ici la fin de 2022. Figure 3 – CME FedWatch Tool – Réunion de politique monétaire du FOMC du 14 décembre 2022 Voici comment vous lisez les données : Ces données concernent la réunion de politique monétaire du FOMC du 14 décembre 2022. Le taux cible actuel des Fed Funds du FOMC est de 0 à 25 points de base, soit 0 % à 0,25 %. taux à 0-25 points de base – ou 0%-0,25%– à travers cette réunion. En d’autres termes, les traders pensent qu’il y a 65,7% (100% – 34,3% = 65,7%) de chances que la Fed augmente ses taux d’ici cette réunion. Il y a une semaine – avant les derniers chiffres de l’emploi – les traders étaient moins confiants que la Fed augmenterait les taux et tablaient sur une probabilité de 44,6% que la Fed n’augmente pas les taux.

***Ce que cela signifie pour les actions

Ainsi, Wall Street ajuste ses attentes pour la prochaine politique de la Fed.

Qu’est-ce que cela signifie pour les actions? Verrons-nous une répétition du « Taper Tantrum » de 2013 qui a bouleversé les marchés alors que les mesures de relance ont été supprimées ?

Voici John et Wade pour répondre à cela, et pour nous sortir pour aujourd’hui :

Les problèmes d’inflation sont susceptibles de perdurer. (Mercredi), le Bureau of Labor Statistics a annoncé que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 5,4% au cours des 12 derniers mois. C’est le même montant que le nombre de juin, montrant une pression constante à laquelle la Fed va éventuellement devoir répondre. Cependant, il est important de garder à l’esprit que nous envisageons une hausse des taux de la Fed à la fin de 2022. Rien de tout cela ne signifie que le S&P 500 doit immédiatement commencer à baisser aujourd’hui. En fait, il fait exactement le contraire. Il grimpe à un nouveau sommet historique (mercredi) (voir la figure 4). Figure 4 – Graphique journalier du S&P 500 (SPX) Nous nous attendons à ce que la tendance haussière du marché boursier américain se poursuive encore pendant un certain temps.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg